Rusya İle Abhazya Ortaklık Anlaşması İmzaladı

RUSYA, GÜRCİSTAN'DAN TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIĞINI İLAN EDEN ABHAZYA ÖZERK CUMHURİYETİ'YLE "İTTİFAK VE STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI" İMZALADI

ANLAŞMAYA GÖRE, TARAFLARDAN BİRİNE HERHANGİ BİR DEVLET YA DA GRUPTAN SALDIRI (SİLAHLI SALDIRI) OLURSA DİĞER TARAF BUNU KENDİSİNE YAPILMIŞ KABUL EDECEK VE TARAFLAR BİRBİRLERİNE ASKERİ GÜÇ DÂHİL GEREKEN TÜM YARDIMI SAĞLAYACAK

RUSYA VE ABHAZYA ORDULARININ KATILIMIYLA EN GEÇ BİR YIL İÇİNDE "ORTAK SAVUNMA BİRLİĞİ" OLUŞTURULACAK

GÜRCİSTAN İLE ABHAZYA ARASINDAKİ SINIRI RUS VE ABHAZYA BİRLİKLERİ KORUYACAK

Rusya, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya Özerk Cumhuriyet ile "İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrılıkçı Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Raul Hacimba Soçi'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında güvenlik, sosyal ve ekonomik alanlarda işbirliğini kapsayan anlaşma imzalandı.

Rusya bu anlaşmayla Abhazya'nın uluslararası ilişkilerini güçlendirecek, uluslararası kuruluşlara üye olabilmesi için faaliyetlerde bulunacak ve özerk cumhuriyeti resmen tanıyan ülke sayısını artırmaya çalışacak.

Anlaşmayı imzalayan taraflardan birine karşı herhangi bir devlet ya da grup tarafından saldırı (silahlı saldırı) olursa diğer taraf bu saldırıyı kendine yapılmış kabul edip, askeri güç dâhil, gereken tüm yardımı sağlayacak.

Rusya ve Abhazya orduları en geç bir yıl içinde "ortak savunma birliği" oluşturacak. Ayrıca Abhazya ordusu en geç 3 yıl içinde tüm masrafları Rusya tarafından karşılanarak modernize edilecek. Abhazya-Gürcistan sınırının korunması için Rusya iki yıl içinde teknik donanım desteği verecek ve sınırı Rus ve Abhazya birlikleri koruyacak.

Rusya anlaşma gereği Abhazya'da maaşların yükseltilmesi için finans yardımında bulunacak, ayrıca Abhazların Rus vatandaşlığına geçme prosedürü kolaylaştırılacak.

Moskova yönetimi ile ayrılıkçı Abhazya Özerk Cumhuriyeti arasındaki anlaşmanan süresi 10 yıl olacak ve bu süre 5'er yıllık dönemler halinde uzatılabilecek.

RUSYA'NIN ABHAZYA'YA YAPACAĞI YARDIMIN İKİ KART ARTACAK

Putin, imza törenindeki konuşmasında, anlaşmayla Abhazya ekonomisinin geliştirilmesini, güvenlik sorununun çözülmesini ve insanların hayat şartlarının iyileştirmesini amaçlandıklarını söyledi.

Anlaşmanın, ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkıda bulunacağını savunan Putin, Rusya'nın Abhazya'ya yapacağı yardımın iki kat artacağını bildirdi.

Ayrılıkcı Abhazya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hacimba da ülkesinin zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek, anlaşmayla yeni bir döneme girdiklerini dile getirdi.

Hacimba, Rusya'nın yardımının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

(RU/ÖK)