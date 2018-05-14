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Rusya Gerilimin Artmasından Endişe Duyuyor...

Rusya, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Rusya Gerilimin Artmasından Endişe Duyuyor...

Rusya, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
Rusya Gerilimin Artmasından Endişe Duyuyor...

Rusya, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının bölgede gerilimi arttıracağına dair Rusya’nın endişesi olup olmadığına ilişkin sorusuna “Evet, endişelerimiz var. Bu hususta daha önce de açıklama yapmıştık.” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, 12 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü NikolayMladenov ile yaptığı görüşmede Filistin-İsrail meselesindeki durumdan çok endişeli olduklarını vurgulamış ve “Durum çıkmazda. Bu çıkmaz durum, özellikle ABD’nin bilinen Kudüs kararı ışığında daha da derinleşiyor.” ifadelerini kullanmıştı.
 

Son Güncelleme: 14.05.2018 15:13
Anahtar Kelimeler:
RusyaABDGazzeGelirim
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