Rusya Esrarengiz Olayı Doğruladı

Rusya Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada, eylül ayı sonlarında Ural Dağları’nın güneyinde tespit edilen radyoaktif izotop rutenyum-106 oranındaki ciddi artışın teyit edildiğini bildirdi.Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace Rusya, radyoaktif artışın sebebinin araştırılması gerektiğini belirterek, konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.Fransa’nın nükleer güvenlik ajansı bu ay başında yaptığı açıklamada, Volga Nehri ile Ural Dağları arasındaki bölgede radyoaktif artışın tespit edildiğini duyurmuştu. Radyoaktif izotop rutenyum-106, doğada bulunmuyor.

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