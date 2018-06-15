Rusya Dünya Kupası'na çok farklı başladı

2018 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan’ı 5-0 mağlup etti.

2018 Dünya Kupası A Grubu’nda ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan’ı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Rusya oldu. 12. dakikada Aleksandr Golovin’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Yuri Gazinskiy, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.



43. dakikada Denis Cheryshev farkı 2’ye çıkaran golü attı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da maça hakim olan taraf Rusya’ydı. 73. dakikada Artem Dzyuba skoru 3-0’a taşıdı. 90+1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Denis Cheryshev, ceza sahasına girer girmez şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (4-0). 90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aleksandr Golovin maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.



(5-0)



Dünya Kupası’nda yarın şu karşılaşmalar oynanacak:



