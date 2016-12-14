Rusya'dan, Türkiye İle İşbirliği Açıklaması

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye konusunda işbirliğine devam ettiğini belirterek, iki ülkenin de Suriye'nin toprak ve politik bütünlüğün korunması idealini paylaştığını söyledi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye konusunda işbirliğine devam ettiğini belirterek, iki ülkenin de Suriye'nin toprak ve politik bütünlüğün korunması idealini paylaştığını söyledi.

Rus RT kanalına konuşan Peskov, "(Türkiye ile) Suriye'nin toprak ve politik bütünlüğünün korunması ortak ideallerine bağlıyız. Her iki ülke de Suriye'nin birliğini ve bu ülkedeki krizin politik yollarla çözülmesini istiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye konusunda yakın bir diyalog yürüttüğüne vurgu yapan Peskov, "Suriye konusunda diplomatlar ve askerler seviyesindeki bilgi değişimi sürecinin iyi bir şekilde yürütülmesi bizim için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.