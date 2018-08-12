banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Umut taciri AİDS’li çıktı
UMUT TACİRİ AİDS'Lİ ÇIKTI
banner282

Rusya'dan Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı açıklaması

Rusya'dan Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı açıklaması

12 Ağustos 2018 Pazar 14:06
Rusya'dan Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 13-14 Ağustos'ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Türk ve Rus liderler başta olmak üzere, iki ülke arasında tüm seviyelerde düzenli ve karşılıklı güven içerisinde bir ilişki yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, “İki ülke istihbaratının ve savunma bakanlıklılarının yanı sıra Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki temaslar, Suriye’de ateşkesin korunması ve ülkedeki krizin çözümüne yönelik süreçte önemli bir rol oynamaktadır.” değerlendirmesi yer aldı.

Çavuşoğlu ile Lavrov arasında Türkiye’de yapılacak görüşmede, Suriye krizinin çözümüne ilişkin konuların ana gündem maddelerinden biri olacağının vurgulandığı açıklamada, “Görüşmede, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Ukrayna ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere bölgesel konular da geniş bir şekilde istişare edilecek.” ifadesi yer aldı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin de Lavrov’un ziyaretinde ele alınacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminde yaşanan yükselişi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım gibi stratejik öneme sahip projeler de değerlendirilecek. Ziyarette, iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması da istişare edilecek konular arasında olacak. Moskova, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduğunu teyit etmektedir.”

 

banner288
Son Güncelleme: 12.08.2018 17:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'daki sel ve toprak kaymaları sonucu 37 kişi öldü
Hindistan'daki sel ve toprak kaymaları sonucu 37 kişi öldü
“Paylaşılamayan Hazar” için 22 yıl sonra anlaşmaya varıldı
“Paylaşılamayan Hazar” için 22 yıl sonra anlaşmaya varıldı
Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı
Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı
İsrail güçleri 2018'in başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de 37 çocuğu öldürdü, 13 çocuğu sakat bıraktı
İsrail güçleri 2018'in başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de 37 çocuğu öldürdü, 13 çocuğu sakat bıraktı
Endonezya’da dün düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı
Endonezya’da dün düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı
Romanya'da hükümetin istifasını isteyenler sokaklarda
Romanya'da hükümetin istifasını isteyenler sokaklarda
Nobel ödüllü “yalın ayak sömürgeci“ Naipaul yaşamını yitirdi
Nobel ödüllü “yalın ayak sömürgeci“ Naipaul yaşamını yitirdi
Almanya’dan ABD’nin yaptırım kararlarına tepki
Almanya’dan ABD’nin yaptırım kararlarına tepki
Netanyahu: “Gazze'de Tam Ateşkes İstiyoruz“
Netanyahu: “Gazze'de Tam Ateşkes İstiyoruz“
İdlib'de patlama: 32 kişi hayatını kaybetti
İdlib'de patlama: 32 kişi hayatını kaybetti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim