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Rusya'dan “Suriye'ye S-300 Sevkiyatı Başladı“ Açıklaması...

Rusya'dan “Suriye'ye S-300 Sevkiyatı Başladı“ Açıklaması...

29 Eylül 2018 Cumartesi 07:37
Rusya'dan “Suriye'ye S-300 Sevkiyatı Başladı“ Açıklaması...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askeri uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkiyatı başladığını bildirdi.

Lavov, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmanın ardından, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Soçi mutabakatı ve terör örgütü el-Nusra üyelerinin İdlib'den nasıl ayrılacağına ilişkin bir soruya Lavrov, şöyle yanıt verdi:
''Militanlar ve ağır silahlar, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgeden başka yerlere transfer ediliyor. Türkiye siyasi süreçte yer alacak muhalifleri el Nusra'dan ayırma sorumluluğunu aldı. Bu kolay bir iş değil. Obama yönetimi bize birçok kez söz verdi, yapamadı, mevcut yönetimde yapamadı. Türkiye'nin ılımlı muhalifleri el-Nusra'dan ayırmasını umut ediyoruz. ''
Suriye'de, Rusya, Türkiye ve İran ''yüzde yüzde hemfikir olmasa'' da terörle mücadele ve Suriye'nin bütünlüğü konusunda birlik olduklarını belirten Lavrov, Astana iş birliği formatının son derece faydalı olduğunu kaydetti.
''SURİYE'YE S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SEVKİYATI BAŞLADI''
Suriye'de terörle mücadele ederken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyonlar düzenlediği Rakka'da yaşananların olmasına izin vermeyeceklerini belirten Lavrov, ''Yüzlerce, binlerce Suriyeli'nin Halep'e Doğu Guta'ya dönmeye başladı." ifadesini kullandı.
Lavrov, Suriye'de Rus uçağının düşürülmesinin ardından, ''S-300 hava savunma sistemi sevkiyatının başladığını'' açıkladı.
 

Son Güncelleme: 29.09.2018 11:42
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