banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Sağanak yağmur geliyor
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
banner282

Rusya'dan Moldova'daki askerlerini çekmesini isteyen BM kararı kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Moldova'da bulunan askerlerini gecikmeksizin çekmesi çağrısında bulunan kararı kabul etti.

Rusya'dan Moldova'daki askerlerini çekmesini isteyen BM kararı kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Moldova'da bulunan askerlerini gecikmeksizin çekmesi çağrısında bulunan kararı kabul etti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 06:45
Rusya'dan Moldova'daki askerlerini çekmesini isteyen BM kararı kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Moldova'da bulunan askerlerini gecikmeksizin çekmesi çağrısında bulunan kararı kabul etti.

Moldova'nın sunduğu ve Kanada, Gürcistan, Romanya ile Estonya'nın destek verdiği karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul gördü.
Karara 64 ülke destek verdi, 14 ülke karşı çıktı, 83 ülke ise çekimser kaldı.
Rus askerlerinin Moldova'nın ve BM'nin izni olmadan ülke topraklarında varlığını sürdürmesinden derin endişe duyulduğu belirtilen kararda Rusya'ya, askerlerini gecikmeksizin Moldova'dan çekmesi çağrısında bulunuldu.

TRANSDİNYESTER SORUNU

banner277
Ukrayna ile Moldova arasında bulunan "Transdinyester Sosyalist Moldova Cumhuriyeti" tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bir bölge olarak biliniyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya, 1992 yılından beri bu bölgede "barış gücü" adını verdiği askeri birlikler bulunduruyor.
BM üyesi hiçbir ülkenin devlet olarak tanımadığı Transdinyester'i dünyada sadece Rusya'nın desteğiyle Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Güney Osetya Cumhuriyeti" ve "Abhazya Cumhuriyeti" tanıyor. Kendi yöneticileri tarafından anayasası, bayrağı ve ulusal marşı kabul edilen Transdinyester bölgesinin ayrı bir yönetimi, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor. Moldova, Transdinyester'in kendi toprakları olarak kabul edilmesini, Transdinyester ise ayrı bir devlet olarak tanınmak istiyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Moldova ile Transdinyester arasında 1993'ten bu yana sorunun çözümüne yönelik müzakereler yürütülüyor.
Transdinyester bölgesinin Rusya ile sınırı bulunmuyor ancak halkın önemli bir kısmı Rusya ile birleşmeyi talep ediyor. Ekonomik olarak zor durumdaki Transdinyester bölgesinin desteklenmesi için Rusya her yıl 1 milyar dolardan fazla kaynak aktarıyor.

banner288
Son Güncelleme: 23.06.2018 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada’da araçta unutulan 6 aylık bebek öldü
Kanada’da araçta unutulan 6 aylık bebek öldü
Trump Kanada'dan Nato'ya Daha Fazla Katkı İstedi
Trump Kanada'dan Nato'ya Daha Fazla Katkı İstedi
ABD, Güney Kore ile askeri tatbikatları “süresiz“ olarak askıya aldı
ABD, Güney Kore ile askeri tatbikatları “süresiz“ olarak askıya aldı
Kolombiya'da bulunan cesetler “büyük İhtimalle“ öldürülen gazetecilere ait
Kolombiya'da bulunan cesetler “büyük İhtimalle“ öldürülen gazetecilere ait
İngiltere'den, Rusya'ya Suriye çağrısı
İngiltere'den, Rusya'ya Suriye çağrısı
Guterres yakın zamanda adaya üst düzey bir BM yetkilisi göndereceğini bildirdi
Guterres yakın zamanda adaya üst düzey bir BM yetkilisi göndereceğini bildirdi
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Nepal'de 11 aylık trafik kazası bilançosu: 2318 ölü
Nepal'de 11 aylık trafik kazası bilançosu: 2318 ölü
Yanardağ etrafında fotoğraf çekmek isteyenlere hapis
Yanardağ etrafında fotoğraf çekmek isteyenlere hapis
Trump’tan AB otomobillerine yüzde 20 vergi tehdidi
Trump’tan AB otomobillerine yüzde 20 vergi tehdidi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim