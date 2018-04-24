Rusya'dan S-300 açıklaması: Türkiye'ye de sorulmalı

Rusya'dan gelen Suriye'ye S-300 sevkiyatı açıklamasında, bunun Türkiye'ye de sorulması gerektiğini belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye 'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin karar alınmadan önce,sürecinin garantör ülkelerinin de fikrinin sorulması gerektiğini söyledi.

Şamanov bir Rus haber ajansına demecinde, Suriye'ye S-300 sevk edilmesi halinde, bu hava savunma sisteminin ülkedeki önemli tesisleri, 10 bin metreye kadar yükseklikten hava saldırısı düzenleyen savaş uçaklarına karşı koruyabileceğini söyledi.

Rus parlamenter, "Bu nedenle, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın bu yönde bir karar alması halinde Suriye'ye S-300 sistemleri teslim edilmesi mantıklı olurdu" diye ekledi.