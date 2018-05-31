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Rusya'dan çok sert tepki: Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Rusya  Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim  Oraskin , ABD’nin yürüttüğü ticari politikaları eleştirerek, "Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor" dedi.

Rusya'dan çok sert tepki: Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Rusya  Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim  Oraskin , ABD’nin yürüttüğü ticari politikaları eleştirerek, "Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor" dedi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 21:40
Rusya'dan çok sert tepki: Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Rusya'dan çok sert tepki: Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz

Rusya  Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim  Oraskin , ABD’nin yürüttüğü ticari politikaları eleştirerek, "Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor" dedi.

Rusya  Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya  göre Oreşkin,Dünya Ticaret Örgütü’nün Paris’te düzenlenen toplantısı kapsamında, ABD’nin son dönemdeki ticaret politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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ABD’nin yürüttüğü politikayla, kendi ekonomisini yavaşlatacağını  savunan Oreşkin, “Şu anda ABD’nin kendi ayağına sıkmasını izliyoruz. Bu  politikalar nedeniyle tüm dünya ekonomisi de zarar görüyor. ABD yüzünden faiz  oranları artacak, gelişmekte olan piyasalar daha sıkı finansman koşulları,  ticaret kısıtlamaları ve küresel büyüme oranlarındaki yavaşlama nedeniyle zarar  görecek.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma  sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada  ve Meksika, AB, Avustralya Arjantin Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar  geçici muafiyet tanınmıştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise bugün Ticaret Bakanlığı tarafından  basın mensupları için düzenlenen konferans bağlantısında, ithal çelik ve  alüminyuma yönelik gümrük tarifelerinin 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği,  Kanada ve Meksika’ya da uygulanacağını açıklamıştı.

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