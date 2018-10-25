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Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı

Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı

25 Ekim 2018 Perşembe 07:50
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN: "FÜZELER EĞER AVRUPA'YA TESLİM EDİLİRLERSE, DOĞAL OLARAK, BİZ DE AYNI ŞEKİLDE CEVAP VERMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

"(TOPRAKLARINA FÜZE YERLEŞTİRİLMESİNİ) KABUL EDEN AVRUPA ÜLKELERİYSE KENDİ TOPRAKLARINI OLASI BİR MİSİLLEME SALDIRISI RİSKİ ALTINA SOKTUKLARINI ANLAMAK ZORUNDA KALACAKLAR. BU ÇOK AÇIK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya yeni füzelerin yerleştirilmesi halinde Rusya'nın da buna aynı şekilde cevap vereceğini bildirdi.

Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Daha önce Anti Balistik Füze Sistemi Anlaşması'nın şimdi ise Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ortadan kaldırılmasından endişe duyduklarını belirten Putin, "Bütün bunlar ortadan kaldırıldığında silahsızlanmanın büyümesini sınırlayacak bir şey kalmayacak. Öyleyse durum bence son derece tehlikeli olacak. Silah yarışından başka hiç birşey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her halükarda anlaşmadan çekilmesi halinde Avrupa'nın ne yapacağı sorusunun ortaya çıktığını dile getiren Putin, "Esas soru şu: Bu yeni ortaya çıkan füzelerle (Avrupa) ne yapacak? Bu füzeler eğer Avrupa'ya teslim edilirlerse, doğal olarak, biz de aynı şekilde cevap vermek zorunda kalacağız. Bunu kabul eden Avrupa ülkeleriyse kendi topraklarını olası bir misilleme saldırısı riski altına soktuklarını anlamak zorunda kalacaklar. Bu çok açık." diye konuştu.

Putin ayrıca ABD'nin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın Rusya tarafından ihlal edildiğine dair herhangi bir kanıt gösteremediğine de dikkat çekti.
 

Son Güncelleme: 25.10.2018 11:28
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