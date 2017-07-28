Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Rusya'dan ABD'ye Misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığının, ABD'den Rusya'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve Moskova'daki bazı diplomatik mülklerin kullanılmamasını istediği bildirildi.

Rusya'dan ABD'ye Misilleme
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

RUSYA, ABD'NİN RUSYA'DAKİ DİPLOMATİK PERSONEL SAYISINI AZALTMASINI VE MOSKOVA'DAKİ BAZI MÜLKELERİN KULLANIMINI DURDURMASINI İSTEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığının, ABD'den Rusya'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve Moskova'daki bazı diplomatik mülklerin kullanılmamasını istediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya yönelik uygulanması beklenen yeni yaptırımlara karşılık ABD'den Rusya'daki personel sayısını, Rus büyükelçiliğinin ABD'deki personel sayısı olan 455 kişiye indirmesi istendi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından kullanılan depoların ve Serebriyani Bor semtinde yer alan yazlık evin de kullanılmamasının istendiği belirtilen açıklamada, ABD tarafından Rus diplomatlara yönelik yeni adımlar atılması halinde mütekabiliyet gereği karşı adımlar atılacağı da vurgulandı.

ABD Senatosu, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongre'nin onayına tabi kılan yasa paketini dün onaylamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, ABD'yi, yaptırımları kullanarak jeopolitik ve ekonomik avantaj elde etmekle suçlayarak, "Yeni olası yaptırımlara karşı cevabımızı, Washington'un değerlendirdiği tasarının son haline göre vereceğiz. Yaptırımlara karşı sabırlı davranıyoruz, ancak bu kabalığa karşı cevap vermek zorunda kalacağımız zaman yaklaşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif'i Görevden Uzaklaştırdı Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif'i...
ABD'de Cumhuriyetçilerin Son Sağlık Tasarısı Da Reddedildi ABD'de Cumhuriyetçilerin Son Sağlık Tasarısı...
Rakka'da 84 Sivil Öldü Rakka'da 84 Sivil Öldü
Barcelona'da Tren Kazası: 48 Yaralı Barcelona'da Tren Kazası: 48 Yaralı
Güneş Sistemi'nin Ötesinde İlk Kez Potansiyel Bir Ay Keşfedildi Güneş Sistemi'nin Ötesinde İlk Kez Potansiyel...
Çin'de Sel: 8 Ölü Çin'de Sel: 8 Ölü
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif'i...
Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına...

Haberi Oku