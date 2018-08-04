Rusya'dan ABD'ye Gizli Hat Üzerinden Suriye Mektubu!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden Suriye'deki durumu görüşmek için mektup gönderdiği haberlerini doğruladı.

Amerikan hükümetinden bir kaynağın aktardığına göre, iki eski Soğuk Savaş düşmanı olan taraflardan Rusya'nın Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve savaş nedeniyle ülkelerinden kaçan mültecilerin geri dönmeleri konusunda Amerika'nın Genel Kurmay Başkanı ile gizli bir iletişim kanalı yolu izlediğini söyledi.

MEKTUPTA, MÜLTECİLER İÇİN GÜVENLİK TEMİNATI İSTENDİ

Mektupta ayrıca Rus tarafının, ABD'nin kontrol ettiği Tanf bölgesinde bulunan Rukban Kampı'ndan mültecilere yönelik güvenlik teminatı verilmesine değinildi. Mültecilerin geri dönüşleri için gerekli koşulların oluşturulması konusunda Suriye makamlarıyla çalışmaya hazır olması konularının yer aldığı belirtildi. Bununla birlikte mektupta Rakun da dahil olmak üzere, insani yardımlar konusundaki koordinasyonun koordine edilmesi, Suriye'deki barışçıl bir yaşamın hızlı bir şekilde kurulması için diğer insani sorunlara değinilmesi ve mültecilerin kendi saflarına çekilmesi için teröristlerin girişimlerini etkisiz hale getirme önerileri kaydedildi.

RUSYA, SURİYE'DE İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİNDE BULUNDU

Reuters'ın haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a 19 Temmuz'da iki ülke arasında faal olan gizli hat üzerinden bir mektup göndererek Suriye'de işbirliği önerilerini ilettiği belirtildi. Rusya'nın ABD'den soğuk bir karşılık aldığı da haberde aktarıldı.

RUSYA, MEKTUP GÖNDERDİĞİNİ DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı, basına yansıyan haberlerle ilgili bir açıklama yayınlayarak Gerasimov'un mevkidaşına mektup gönderdiğini doğruladı. "ABD tarafının ikili temasları yalnızca karşılıklı mutabakatla kamuoyuna duyurma konusundaki anlaşmalara uymaması hayal kırıklığı yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.