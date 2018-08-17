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Rusya'dan ABD'ye “Diplomatik Mülk“ Notası

Rusya Dışişleri Bakanlığının, ABD'deki Rus diplomatik mülkleri konusunda

Rusya'dan ABD'ye “Diplomatik Mülk“ Notası

Rusya Dışişleri Bakanlığının, ABD'deki Rus diplomatik mülkleri konusunda

17 Ağustos 2018 Cuma 14:48
Rusya'dan ABD'ye “Diplomatik Mülk“ Notası

Rusya Dışişleri Bakanlığının, ABD'deki Rus diplomatik mülkleri konusunda "uluslararası hukukun çiğnenmesi" nedeniyle ABD’ye protesto notası gönderdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın ABD’deki diplomatik mülklerine yönelik ihlaller nedeniyle, diplomatik kanallar aracılığıyla Washington’a protesto notasının gönderildiği bildirildi.

ABD’nin, Rusya’nın diplomatik mülklerine ilişkin uluslararası hukuku ısrarlı bir şekilde ihlal etmekle suçlandığı açıklamada, “Ayrıca, Rusya-ABD ilişkilerini aşan ve tüm uluslararası kamuoyunun çıkarlarını etkileyen söz konusu ihlallere Birleşmiş Milletler‘in de (BM) dikkati çekilmiştir.” ifadesine yer verildi.

ABD yönetimi, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Eylül 2017’de Rusya’nın San Francisco Başkonsolosluğunu, New York ve Washington’daki ticaret temsilciliklerini kapatmıştı.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu adım “düşmanca” olarak tanımlanmış ve söz konusu mülklerin Rusya’ya geri iadesi talep edilmişti. 

 


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Son Güncelleme: 17.08.2018 17:50
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