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Rusya'dan ABD uçak gemisine yakın takip!

Rusya'dan ABD uçak gemisine yakın takip!

13 Mayıs 2018 Pazar 00:21
Rusya'dan ABD uçak gemisine yakın takip!

Rusya'dan ABD uçak gemisine yakın takip
Gemisavar füze kompleksi 'Uran' ile donatılmış Rus Yaroslav Mudrıy fırkateyninin Akdeniz'in doğusunda görev yapan ABD’ye ait USS Harry Truman uçak gemisini adım adım takip ettiği belirtildi.

İngiliz ITV televizyonunun haberine göre ilk kez 2 yıl önce karşı karşıya gelen Yaroslav Mudrıy ve USS Harry Truman, Akdeniz'in doğusunda yeniden aynı karede yer aldı.

ITV'nin USS Harry Truman'ı ziyaret eden muhabiri, Rus fırkateynin ABD uçak gemisinin her adımını takip ettiğinin açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

AKDENİZ'DE GÖREV YAPIYOR

2 yıl önceki gergin karşılaşmanın aksine bu kez herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydeden ITV muhabiri, iki geminin Soğuk Savaş döneminde kurulan iletişim hatları üzerinden olası tehlikeli olayları önlemek için bilgi alışverişi yaptığını belirtti.

USS Harry Truman, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonların bir unsuru olarak Akdeniz'de görev yapıyor.

Sputnik'in haberine göre USS Harry Truman gemisi 19 Nisan'da Akdeniz'e girmişti, yaklaşık bir hafta sonra da ABD, İngiltere ve Fransa, Esad'ın sivil halka karşı Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye'ye saldırı düzenlemişti.

USS Harry Truman uçak gemisinin, belirlenen görev süresinin ardından geri dönmek yerine Rusya'ya engel olmak için Akdeniz'de kalabileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDGemisi
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