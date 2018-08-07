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Rusya'dan ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Rusya'dan ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

07 Ağustos 2018 Salı 14:20
Rusya'dan ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tekrar uygulamaya koymasından ötürü "derin bir hayal kırıklığı" duyulduğu belirtildi.

ABD'nin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı bozmaya çalışmakla suçlandığı açıklamada, "Söz konusu adım, Washington'un, İran'a yönelik ambargoların kaldırılmasını öngören BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ihlaline yönelik attığı adımların devamı niteliğindedir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan tüm denetimlerde, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ispatlandığına işaret edilen açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararları aradan çıkartan tek taraflı tüm yaptırımları kınıyoruz. Uluslararası kamuoyu, ABD'nin arzuları uğruna çok taraflı diplomatik başarıların feda edilmesine izin vermemelidir. Uzun dönemli deneyimlerimizin de gösterdiği üzere, baskı yaparak İran'ın imtiyazlarda bulunması sağlanamaz." değerlendirmesi yapıldı.

KOEP anlaşmasının hala geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Bu anlaşmanın tarafları, ortaya çıkan zorlukları aşacak kapasiteye sahiptir. Biz de KOEP anlaşmasına bağlılığımızı teyit ediyoruz." görüşünü savundu.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın, İran ile ulusal seviyede ticaret ve ekonomik iş birliğinin korunması için gerekli tedbirleri alacağı bilgisine yer verildi.

ABD yönetimi, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından askıya aldığı yaptırımları yeniden uygulamaya başladı.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi, 7 Ağustos itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

 

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Son Güncelleme: 07.08.2018 19:23
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