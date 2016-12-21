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21 Aralık 2016 Çarşamba 11:25

Rusya'da Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı 58'e Yükseldi

Rusya'da vücut losyonu içerek alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Rusya'da Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı 58'e Yükseldi
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Rusya'da vücut losyonu içerek alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin 6. büyük kenti İrkutsk'ta içinde alkol bulunan vücut losyonunu içerek yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e çıktı.

Siberian Times gazetesine konuşan Rus üst düzey yetkili, çeşitli hastanelerde tedavisi süren 37 kişiden neredeyse yarısının hayati tehlikesinin bulunduğunu aktararak, "Bu kişiler doktora gelmek için çok geç kalmışlar, yaşamaları mucize olur." dedi.

Ölenlerin yaşının 35 ila 50 olduğu, bazılarının evlerinde ölü bulunduğu bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, şişesinin üstünde "dahili kullanım için değildir" uyarısının yer almasına rağmen losyonun alkollü içecek gibi kullanıldığını açıklamıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, losyonda etil alkol yerine metanol kullanıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde losyonun satışıyla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler
RusyaVücut Losyonu
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