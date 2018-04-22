Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.237
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7145
EURO
4.9812
Frank içkileri içemeden yakalandı
FRANK İÇKİLERİ İÇEMEDEN YAKALANDI
Gazimağusa’da 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı
GAZİMAĞUSA'DA 5 KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
banner256

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

Rusya'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak... Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek.

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

Rusya'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak... Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek.

22 Nisan 2018 Pazar 23:41
Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

RUSYA'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak. İçinde LumiDolls isimli bir genelevin yer alacağı Dolls Hotel'in bu ayın sonunda Moskova'nın merkezinde açılması bekleniyor. Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek. Seks robotu kiralanması halindeyse bu ücret 5000 rubleye (330 lira) kadar çıkabilecek. Habere göre oteldeki seks robotları, yapay zekaya, vücut sıcaklıklarını düzenleyen ısıtma sistemlerine ve titreşim mekanizmalarına sahip olacak. Avrupa'nın bir çok ülkesinde de seks robotu genelevleri var...

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

Rusya'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak. İçinde LumiDolls isimli bir genelevin yer alacağı Dolls Hotel'in bu ayın sonunda Moskova'nın merkezinde açılması bekleniyor.

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

ÜCRETLER AÇIKLANDI... Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek. Seks robotu kiralanması halindeyse bu ücret 5000 rubleye (330 lira) kadar çıkabilecek.

banner223
Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

ZEKİ, SICAK VE TİTREŞİMLİ... Habere göre oteldeki seks robotları, yapay zekaya, vücut sıcaklıklarını düzenleyen ısıtma sistemlerine ve titreşim mekanizmalarına sahip olacak.

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

ESKİ SOVYET ÜLKELERİNDE ZİNCİR KURULACAK... Inc dergisine konuşan otelin işletmecisi şirketin bir temsilcisi, Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde bir seks robotu genelevi zinciri kurmayı planladıklarını belirtti.

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

EVLERE TESLİMAT... Temsilci, bu ülkelerde evlere seks robotu teslimatı hizmeti vermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

AVRUPA'DA YAYGIN... Seks robotu genelevi, Rusya için bir ilk olsa da, dünyada örneklerini görmek mümkün. Daha önce İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde seks robotlarının çalıştığı genelevler açılmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu fotoğrafı ‘yeni doğan bebek’ sandı…
Bu fotoğrafı ‘yeni doğan bebek’ sandı…
Alman Sosyal Demokratların Yeni Lideri Andrea Nahles...
Alman Sosyal Demokratların Yeni Lideri Andrea Nahles...
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Kolombiya'nın Catatumbo Bölgesindeki Çatışmalar…
Kolombiya'nın Catatumbo Bölgesindeki Çatışmalar…
Nikaragua'da Emeklilik Sistemine Karşı Gösteriler
Nikaragua'da Emeklilik Sistemine Karşı Gösteriler
Bilgi yarışmasında Azerbaycan ve Rus bölümünden 240 öğrenci bilgilerini denediler...
Bilgi yarışmasında Azerbaycan ve Rus bölümünden 240 öğrenci bilgilerini denediler...
Kabil'de intihar saldırısı...
Kabil'de intihar saldırısı...
Polisten göstericilere sert müdahale....
Polisten göstericilere sert müdahale....
Suudi Arabistan'daki silah seslerinin nedeni belli oldu...
Suudi Arabistan'daki silah seslerinin nedeni belli oldu...
 Canlı yayında öldürüldü!
 Canlı yayında öldürüldü!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim