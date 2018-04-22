Rusya'da seks robotu genelevi açılıyor! Gerekçesine bakın...

RUSYA'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak. İçinde LumiDolls isimli bir genelevin yer alacağı Dolls Hotel'in bu ayın sonunda Moskova'nın merkezinde açılması bekleniyor. Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek. Seks robotu kiralanması halindeyse bu ücret 5000 rubleye (330 lira) kadar çıkabilecek. Habere göre oteldeki seks robotları, yapay zekaya, vücut sıcaklıklarını düzenleyen ısıtma sistemlerine ve titreşim mekanizmalarına sahip olacak. Avrupa'nın bir çok ülkesinde de seks robotu genelevleri var...

Rusya'nın ilk 'seks robotu oteli' başkent Moskova'da açılıyor. Otelde Rusya'nın ilk yasal genelevi yer alacak. İçinde LumiDolls isimli bir genelevin yer alacağı Dolls Hotel'in bu ayın sonunda Moskova'nın merkezinde açılması bekleniyor.

ÜCRETLER AÇIKLANDI... Rusya'da yayın yapan Inc dergisinde yayınlanan bir yazıya göre, otelde odaların bir saatlik ücreti 1500-2500 ruble (100-170 TL) arasında değişecek. Seks robotu kiralanması halindeyse bu ücret 5000 rubleye (330 lira) kadar çıkabilecek.

ZEKİ, SICAK VE TİTREŞİMLİ... Habere göre oteldeki seks robotları, yapay zekaya, vücut sıcaklıklarını düzenleyen ısıtma sistemlerine ve titreşim mekanizmalarına sahip olacak.

ESKİ SOVYET ÜLKELERİNDE ZİNCİR KURULACAK... Inc dergisine konuşan otelin işletmecisi şirketin bir temsilcisi, Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde bir seks robotu genelevi zinciri kurmayı planladıklarını belirtti.

EVLERE TESLİMAT... Temsilci, bu ülkelerde evlere seks robotu teslimatı hizmeti vermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

AVRUPA'DA YAYGIN... Seks robotu genelevi, Rusya için bir ilk olsa da, dünyada örneklerini görmek mümkün. Daha önce İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde seks robotlarının çalıştığı genelevler açılmıştı.