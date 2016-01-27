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Rusya'da Grip Salgını… 50 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, grip salgınının Rusya'nın 47 bölgesine yayıldığını ve 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

Rusya'da Grip Salgını… 50 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, grip salgınının Rusya'nın 47 bölgesine yayıldığını ve 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

27 Ocak 2016 Çarşamba 16:39
Rusya'da Grip Salgını… 50 Kişi Hayatını Kaybetti
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 Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, grip salgınının Rusya'nın 47 bölgesine yayıldığını ve 50 kişinin öldüğünü açıkladı.

Moskova'da açıklamalarda bulunan Skvortsova, grip salgını ve üst solunum yolu enfeksiyonun nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Rusya Eğitim Bakanı Dmitriy Livanov ise Moskova ve Petersburg'da grip salgını nedeniyle 300'ün üzerinde okulda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Livanov, "Sayı sürekli değişiyor, 300-320 civarında. Okullar, bölgelerindeki grip salgını durumuna göre eğitime ara vermeye kendileri karar veriyor" dedi.

Rusya Devlet Sıhhi ve Epidemiyoloji Hizmeti Moskova Ofisi, daha önce grip salgını uyarısında bulunmuştu. Kuruluştan yapılan açıklamada, Moskova'da grip salgını ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çocuk bakım evi, yetimhane ve yetiştirme yurtlarının karantinaya alındığı bildirilmişti. Açıklamada okul, kreş ve çocukların çok bulunduğu kamu binalarının girişinde kuruluş çalışanlarının nöbet tutacağı ve salgının önüne geçmek için hastalık belirtileri olan çocukların evlerine gönderileceği kaydedilmişti.

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