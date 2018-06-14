Rusya'da Emeklilik Yaşı Yükselecek, KDV Artacak...

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla KDV ve emeklilik yaşını yükseltmeye hazırlanıyor.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Başbakan Dimitriy Medvedev, ülkedeki iş gücünün küçüldüğünü ve bütçe üzerinde oluşan baskının hafifletilmesi gerektiğini söyledi.
Bu kapsamda bir dizi önlem almaya hazırlandıklarına işaret eden Medvedev, "Gelecek yıldan itibaren 2024’e kadar KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkartılacak." dedi.
Rusya’da artacak KDV oranıyla gelecek 6 yıl içerisinde 2 trilyon rublelik (yaklaşık 32 milyar dolar) ilave gelir sağlanması planlanıyor.