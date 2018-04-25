Rusya beş Türk şirketinden daha domates ithalat izni verdi
Rosselhoznadzor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rosselhoznadzor heyetinin 16-20 Nisan 2018’de Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdikleri ziyaret sonucunda Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisi altında 24 Nisan 2018’den itibaren 5 Türk şirketine daha Türkiye’de üretilen domatesleri Rusya Federasyonu’na göndermelerine izin verildi” ifadesi kullanıldı.
Türk domates sevkiyatına izin verilen şirketlerin isimleri şöyle: Meyvacılar İthalat ve İhracat, Ali Uslu Tarım Hayvancılık, Tuncerler Kollektif Şirketi, Kalyoncu Nakliyat, ATM Arıcılık Organik Tarım Ürünleri Seracılık.