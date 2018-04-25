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Rusya beş Türk şirketinden daha domates ithalat izni verdi...

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), daha önce Nisan ayında denetlenen 5 Türk şirketinden daha Rusya’ya domates ithalatı için izin verdiğini bildirdi.

Rusya beş Türk şirketinden daha domates ithalat izni verdi...

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), daha önce Nisan ayında denetlenen 5 Türk şirketinden daha Rusya’ya domates ithalatı için izin verdiğini bildirdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:22
Rusya beş Türk şirketinden daha domates ithalat izni verdi...

Rusya beş Türk şirketinden daha domates ithalat izni verdi

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Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), daha önce Nisan ayında denetlenen 5 Türk şirketinden daha Rusya’ya domates ithalatı için izin verdiğini bildirdi.

Rosselhoznadzor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rosselhoznadzor heyetinin 16-20 Nisan 2018’de Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdikleri ziyaret sonucunda Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisi altında 24 Nisan 2018’den itibaren 5 Türk şirketine daha Türkiye’de üretilen domatesleri Rusya Federasyonu’na göndermelerine izin verildi” ifadesi kullanıldı.

Türk domates sevkiyatına izin verilen şirketlerin isimleri şöyle: Meyvacılar İthalat ve İhracat, Ali Uslu Tarım Hayvancılık, Tuncerler Kollektif Şirketi, Kalyoncu Nakliyat, ATM Arıcılık Organik Tarım Ürünleri Seracılık.

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RusyaTürkiyeDomates5FirmaIzinVerdi
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