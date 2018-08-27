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Rusya: Başka savaş gemileri de yaklaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü İgor Konaşenkov, Akdeniz’deki ABD gemilerinin Suriye’yi her an vurabileceğini söyledi.

Rusya: Başka savaş gemileri de yaklaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü İgor Konaşenkov, Akdeniz’deki ABD gemilerinin Suriye’yi her an vurabileceğini söyledi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:24
Rusya: Başka savaş gemileri de yaklaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü İgor Konaşenkov, Akdeniz’deki ABD gemilerinin Suriye’yi her an vurabileceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov basına yaptığı bir açıklamada ABD’nin Akdeniz’deki gemilerinde çok sayıda Tomahawk tipi füze taşıdığını ve bu füzeler ile her an Suriye’yi vurabileceğini söyledi.

Konaşenkov açıklamasında, “Akdeniz’e gelen ABD gemilerinin şu anki hedefi Suriye’yi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ABD’ye ait gemilerin 25 Ağustosta Akdeniz’e getirildiğini belirten Konaşenkov, “Gemiler Suriye’nin istenilen noktasını vurabilecek istikamette yerleştirildi” dedi.

Konaşenkov ayrıca gemilerin yerleşimi sürecinde İngiliz özel hizmetlerinin bulunduğunu belirtti.

Konaşenkov açıklamasında ayrıca ABD’ye ait başka savaş gemilerinin de Basra Körfezine yaklaştığını söyledi.

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