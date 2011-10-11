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Rusya Başbakanı Putin kritik zirve için Çin'de

Masada Suriye'den küresel ekonomiye kadar birbirinden önemli konular var

Rusya Başbakanı Putin kritik zirve için Çin'de

Masada Suriye'den küresel ekonomiye kadar birbirinden önemli konular var

11 Ekim 2011 Salı 12:14
Rusya Başbakanı Putin kritik zirve için Çin'de
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Rusya Başbakanı Vladimir Putin, bugün kritik bir ziyaret için Çin'de.

Masada Suriye'den küresel ekonomiye kadar birbirinden önemli konular var. Ancak enerjide anlaşmazlıklar sürüyor.Putin, 2012'de devlet başkanlığına aday olacağını açıkladıktan sonraki ilk yurt dışı gezisinde, bugün Pekin'de Çin Başbakanı Wen Jiabao ile bir araya geldi. Çin ziyaretinin yarınki gündemi ise Putin-Çin Devlet Başkanı Hu Jintao zirvesi.

Analistler, Rusya’nın Çin’le ticaretini geliştirmek için bu ziyaretten yararlanmak istediğini öngörüyor. 2010 yılında 59.3 milyar dolar değerinde olan toplamın 2020’de 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Putin’in devlet kontrolündeki enerji şirketleri Gazprom ve Rosneft’in CEO’larının yanı sıra alüminyum üreticisi UC RUSAL’in patronunu da Pekin’e beraberinde götürmesi, Rus şirketlerinin Çin piyasasında söz sahibi olmak istediğine işaret ediyor.

4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM FONU Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti, iki ülke arasında 4 milyar dolarlık bir ortak yatırım fonu kurulması için anlaşma imzalanacağını bildirdi. Haberde, Rus-Çin Yatırım Fonu’nun (RCIF) kaynaklarının Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Çin Yatırım Şirketi’nden geleceği belirtilirken, fonun yatırımlara destek vermesinin koşulunun, paranın en az yüzde 70’inin Rusya ve BDT ülkeleri tarafından karşılanması olduğu ifade edildi. Böyle bir fonun kurulması, Rusya’nın önümüzdeki dönemde Çin’de önemli doğrudan yatırımlar gerçekleştireceği şeklinde yorumlandı.

SURİYE SİYASİ GÜNDEMİN BAŞINDA Çin basınında ise ziyaretin siyasi işbirliği boyutu öne çıktı. Xinhua, Putin’in ziyaretini, “Çin ve Rusya arasında derinleşmekte olan işbirliğini daha da ileriye taşıyacak bir adım” olarak nitelendirdi. Haberde, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan Suriye’ye yaptırım uygulanmasıyla ilgili oylamaya atıfla, “BM Güvenlik Konseyi’nin iki daimi üyesi olarak, Çin ve Rusya zaman zaman bağımsız bir ülkenin içişlerine karışmama prensibini birlikte savunmakta ve ortak hareket ederek böyle girişimleri savuşturmaktadır” denildi.

Finans krizinin küresel ekonomiyi sarstığı bir dönemde, iki BRIC ülkesi olan Çin ve Rusya’nın hızlı toparlanma süreçleriyle ve diğer BRIC üyeleriyle yaptıkları işbirliğiyle dünya ekonomisini rayına sokma konusunda da önemli rol oynadığı belirtilen haberde Putin’in ziyaretinin “çok kutuplu dünya modeline katkı sağlayacağı ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğine ideal bir örnek oluşturacağı” yorumu da yapıldı.

SICAK MESAJLARA KARŞI DOĞALGAZ ANLAŞMAZLIĞI ABD’nin liderliğindeki Batı’nın en büyük rakibi olan bu iki ülkenin gazetelerinde böyle güçlü işbirliği ve çok kutuplu dünya mesajları verilmesi dikkat çekti. Ancak Pekin ile Moskova arasında, kökleri Soğuk Savaş yıllarındaki sınır çatışmalarına kadar giden güvensizliğin hâlâ sürdüğü yorumları da yapılmaya devam ediyor.

Bunun en önemli sebebi de, atılan paralel adımlara karşın, yıllardır müzakere edilmekte olan dev doğalgaz anlaşması kapsamındaki uyuşmazlığın hâlâ çözülememiş olması. Söz konusu anlaşma doğrultusunda Rusya’nın 30 yıl boyunca her yıl Çin’e 68 milyar metreküp doğalgaz tedarik etmesi öngörülüyor. Putin’le birlikte Çin’e giden Başbakan Yardımcısı Igor Sechin’in mevkidaşı Wang Qishan’la yapacağı görüşmenin gündeminin de bu görüşme olması bekleniyor.

Ancak Gazprom Genel Müdürü Alexander Medvedev’in resmi görüşmelere katılmayacağını açıklaması, müzakerelerde çok önemli bir atılım sağlanamayacağına işaret etti.

Son Güncelleme: 11.10.2011 12:14
Anahtar Kelimeler:
PutinÇinRusyaEkonomiKüreselZirve
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