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Rusya Avrupa'ya 'Savaş' Açıp Türkiye'yle Yakınlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye boru hattı anlaşması önererek, Avrupa'ya "doğalgaz savaşı ilan ettiğini" yazdı.

Rusya Avrupa'ya 'Savaş' Açıp Türkiye'yle Yakınlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye boru hattı anlaşması önererek, Avrupa'ya "doğalgaz savaşı ilan ettiğini" yazdı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 09:42
Rusya Avrupa'ya 'Savaş' Açıp Türkiye'yle Yakınlaştı
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 Putin'in 25 milyar sterlin (yaklaşık 31 milyar euro) tutarındaki güney Avrupa planını iptal ettiğini yazan gazete, hattın Türkiye'den geçmesinin önerildiğini ve böylece Moskova ile Ankara'nın yakınlaşabileceğini belirtti.
Haberde aynı gün rublenin 1998 ekonomik krizinden bu yana en büyük düşüşü yaşadığı da ifade edildi.

Haberde Türkiye'ye dair şu ifadelerle devam ediyor:
"Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ihracat haritasını yeniden şekillendirmek için Türkiye'deydi. Putin, Avrupa Birliği'nin Güney Akım doğal gaz boru hattı planlarını onaylamayı reddetmesi, hattı kullanılamaz hale getirdi, sonucunda da Avrupa'nın zorda kalacağını özetledi."

"Putin, bazı Rus enerji kaynaklarının başka pazarlara yönlendirileceğini söyledi. Bulgaristan, transit bedelinden elde etmeyi planladığı yıllık 400 milyon gelirin tazminatını Brüksel'den isteyebilir."

"Boru hatlarıyla ilgili kavga, Moskova'nın da Batı'yla ilişkisini koparmasına neden olan Ukrayna'da hakimiyet mücadelesiyle bağlantılı. Rusya, Avrupa'ya giden gazının yarsını Ukrayna üzerinden sağlıyor. Önerilen Güney Akım projesi, savaştan zarar gören bu ülkeyi baypas edip Rusya'nın 63 milyar metre küp doğalgazını bir yıldan kısa bir süre içinde, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovenya ve İtalya'dan önce Karadeniz'den geçirebilir."

'Rusya Türkiye'nin önemini daha iyi kavradı'

"Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Güney Akım boru hattına 'ihtiyaç olmadığını' söyledi ve bu projeyi 'Rusya Federasyonu'nun siyasi bir projesi' olarak tanımladı. Macaristan hükümeti, Avrupalı diplomatların Ukrayna meselesinde Rusya'ya karşı birleşik bir cephe yaratma çabalarına rağmen projeye destek çıktı."

"Suriye ve Ukrayna konusunda çok farklı dış politikaları olan Türkiye ve Rusya, öte yandan yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor. Putin dün Türkiye'ye doğalgazda yüzde altı indirim yapacağını açıkladı. Ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırından güney Avrupa'ya doğalgaz sağlayacak boru hattını önerdi."

"Rusya'nın doğalgaz monopolü Gazprom'un başındaki Alexei Miller, Doğu Avrupa'dan geçecek "Güney Akım" boru hattı projesinin iptal olduğunu teyit etti. Miller, Türkiye'den yıllık 63 milyar metre küp doğalgaz kapasiteli bir hat geçirilirse Avrupa'nın güneyine doğalgaz sağlayabileceklerini söyledi."

"Rusya ve Türkiye 2020 yılı itibariyle ticaret hacmini 20 milyar sterlinden (yaklaşık 25 milyar euro'dan), 60 milyon sterline (yaklaşık 75 milyar euro'ya) çıkarmayı planlıyor."
"Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin ardından ABD ve AB'nin ülkeye yaptırımlar uygulaması nedeniyle, Moskova bölgesel ticaret ortağı olarak Türkiye'nin önemini daha iyi kavradı."

Son Güncelleme: 03.12.2014 09:50
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