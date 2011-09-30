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Rusya Akdeniz'e iniyor!

Akdeniz çevre ülkelerinde yaşananlar nedeniyle Rusya Akdeniz'e savaş gemisi indirme kararı aldı.

Rusya Akdeniz'e iniyor!

Akdeniz çevre ülkelerinde yaşananlar nedeniyle Rusya Akdeniz'e savaş gemisi indirme kararı aldı.

30 Eylül 2011 Cuma 17:09
Rusya Akdeniz'e iniyor!
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Rusya Akdeniz'e iniyor!

Akdeniz çevre ülkelerinde yaşanan rejim değişimi ve jeopolitik dalgalanmalar nedeniyle Rusya Akdeniz'e savaş gemisi indirme kararı aldı.

Rusya'nın Kuzey Filosu'na bağlı gemilerin yaklaşık bir ay sonra savaşa hazır donanımla üç aylığına Akdeniz sularında bulunacakları bildirildi. Rus donanmasının Akdeniz'de savaşa hazır olarak bulunma sebebinin boy gösterecek olması Suriye'deki gelişmelere bağlanıyor.

Rus basınının haberine göre, hazırlanan Akdeniz seferi göstermelik geziden ziyade güç gösterisi amacı taşıyor. Sefere çıkacak beş savaş gemisinin başında Rusya'nın elinde bulundurduğu yegane uçak gemisi "Amiral Kuznetsov" olacak.

Rus savaş gemileri Atlantik üzerinden Cebelitarık boğazını geçerek 19 Kasım tarihinde Akdeniz'e giriş yapmış olması bekleniyor.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vitaliy Çurkin, Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi gündemine getirilecek herhangi bir Suriye kararını veto edileceğini söylemişti. Kremlin'den yapılan ikinci açıklamada ise Moskova'nın Suriye yönetimine ülkede asayiş ve düzeni sağlama konusunda yardımcı olacağı dile getirilmişti.

Son Güncelleme: 30.09.2011 17:09
Anahtar Kelimeler:
RusyaAkdenizeSavaş Gemisiİndiriyor
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