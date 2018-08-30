Rusya Akdeniz'de tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de yeni bir tatbikat yapılacağını duyurdu. 1 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'de bitecek olan tatbikata, 25 savaş gemisinin ve 30 uçağın katılacağı belirtildi.

ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimi, Akdeniz'de tansiyonu yükseltmiş duru8mda. Taraflardan peş peşe gelen, 'Suriye'ye saldırı düzenlenmesi planlanıyor' açıklamalarının ardından bugün Rusya'dan yeni bir çıkış geldi.



Rusya, Akdeniz'de 25 gemi ve 30 savaş uçağı ile 1 Eylül - 8 Eylül tarihleri arasında tatbikat yapılacağı belirtildi.



Açıklamada tatbikatın Rus Donanması Başkomutanı Amiral Vladimir Korolyov öncülüğünde gerçekleşeceği bilgisi verildi.