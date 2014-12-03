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Rusya Açıklarında Batan Güney Kore Gemisi

Güney Kore bandıralı balıkçı gemisinin pazartesi günü Rusya'nın kuzeydoğusundaki Çuhotka bölgesi açıklarında Bering Denizi'nde batmasının ardından ölü sayısı 8'e yükseldi.

Rusya Açıklarında Batan Güney Kore Gemisi

Güney Kore bandıralı balıkçı gemisinin pazartesi günü Rusya'nın kuzeydoğusundaki Çuhotka bölgesi açıklarında Bering Denizi'nde batmasının ardından ölü sayısı 8'e yükseldi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 09:01
Rusya Açıklarında Batan Güney Kore Gemisi
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GEMİ MÜRETTEBATINDAN 7 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Güney Kore bandıralı balıkçı gemisinin pazartesi günü Rusya'nın kuzeydoğusundaki Çuhotka bölgesi açıklarında Bering Denizi'nde batmasının ardından ölü sayısı 8'e yükseldi.

Arama kurtarma ekipleri, bin 753 tonluk "Oryong-501" adlı balıkçı gemisinin mürettebatından 7 kişinin daha cesedinin bulunduğunu açıkladı. Cesetlerden birinin geminin battığı bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi. Kazanın ardından yedi denizci kurtarılmış, birinin cesedi bulunmuştu.

Yonhap Haber Ajansı, mürettebattan 45 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarına Rus ve Amerikan uçaklarıyla gemilerinin de katıldığını belirtti. ABD'ye ait arama gemisi Munro'nun da bugün ilerleyen saatlerde bölgeye ulaşması bekleniyor.

Bölgede etkili olan kötü hava koşulları, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Saatte 90 kilometre hızla esen rüzgar, yaklaşık 7 metrelik dalgalar ve -10 derecelik deniz suyu, denizcilerin sağ bulunması umudunun tükenmesine neden oluyor.

Gemide 35'i Endonezyalı, 13'ü Filipinli, 11'i Güney Koreli ve biri Rus 60 kişi bulunuyordu.

Denizcilerin aileleri, geminin ait olduğu Sajo Şirketi'ni gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Oryong 501, Rusya ile Güney Kore arasındaki balıkçılık anlaşması çerçevesinde Bering Denizi'nde morina avlamak üzere temmuz ayında yelken açmıştı.

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