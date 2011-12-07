Rusya ABD'nin Seçimlerin Adil Olmadığı Yorumlarını Kabul Edilemez Buldu

Rusya, ABD'nin Rusya'daki seçimleri adil ve özgür olmadığı yönündeki görüşünü kabul edilemez buldu ve soğuk savaş dönemindeki en büyük rakibine gelecekte bu tip ''düşmanca saldırılardan'' kaçınması uyarısında bulundu.

Washington'ın Rusya'da pazar günü yapılan ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in partisinin yüzde 15 civarındaki oy düşüşüne karşın tek başına iktidar olma hakkını elde ettiği parlamento seçimlerinin yapılış şekline yönelik ciddi endişeleri olduğu açıklamasına, Moskova'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, ''Washington ne yazık ki modası geçmiş klişe sözlere ve etiketlere seçmenlerimize ne olduğunu anlamaya bile çaba göstermeden yapışmış durumda. ABD tarafının gelecekte olumlu seyir gösteren ilişkilerimizin aksine olan bu tip düşmanca saldırılardan kaçınmasını ümit ederiz'' görüşünü dile getirdi.