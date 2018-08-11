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Rusya ABD yaptırımlarına cevap vermeye hazırlanıyor...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’ın Moskova’ya yönelik son yaptırımlarına benzer şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Rusya ABD yaptırımlarına cevap vermeye hazırlanıyor...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’ın Moskova’ya yönelik son yaptırımlarına benzer şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:52
Rusya ABD yaptırımlarına cevap vermeye hazırlanıyor...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’ın Moskova’ya yönelik son yaptırımlarına benzer şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Resmi görüşmeler için gittiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da basının sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD yaptırımları hakkında, "Bugünlerde karşı yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz. Ne yazık ki ilişkileri nasıl daha iyiye götüreceğimizi ve çıkmazdan çıkaracağımızı düşünmek yerine yine aynı şekilde karşılık vermek durumunda bırakıldık. Bunu daha önce de açık şekilde söyledik" dedi.

ABD kaynaklarını kaybediyor

ABD’nin son zamanlarda Çin, İran ve hatta AB’deki müttefikine karşı sert bir yaptırım politikası uyguladığını belirten Zaharova "Mesele Rusya değil, mesele ABD’nin daha fazla gelişmek için kaynaklarını kaybettiğini fark etmesi. Bu kaynaklar, krizlerden çıkmalarını sağlıyordu. Ama artık bunlara sahip değiller ve yenileri gerekli. Hem siyasi hem finansal anlamda gerçek bir genişlemeye ihtiyaç duyuyorlar, bunu herkes görüyor" ifadelerini kullandı.

ABD, çarşamba günü eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını bahane ederek Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Yaptırımlarla hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan elektronik aletlerin ve güvenlik amaçlı teçhizatı ihracatı hedef alınmıştı.

Yaptırımların 22 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

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