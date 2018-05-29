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Rusya, ABD Yapımı Tomahawk Füzelerini İnceleyip Yeni Savaş Sistemleri Geliştirecek...

Rusya, Suriye ordusunun teslim ettiği ABD yapımı Tomahawk füzeleri üzerinde yaptığı çalışmalarda ettiği veriler doğrultusunda, 3 yıl içinde yeni elektronik savaş sistemleri geliştirecek.

Rusya, ABD Yapımı Tomahawk Füzelerini İnceleyip Yeni Savaş Sistemleri Geliştirecek...

Rusya, Suriye ordusunun teslim ettiği ABD yapımı Tomahawk füzeleri üzerinde yaptığı çalışmalarda ettiği veriler doğrultusunda, 3 yıl içinde yeni elektronik savaş sistemleri geliştirecek.

29 Mayıs 2018 Salı 22:03
Rusya, ABD Yapımı Tomahawk Füzelerini İnceleyip Yeni Savaş Sistemleri Geliştirecek...

Rusya, ABD Yapımı Tomahawk Füzelerini İnceleyip Yeni Savaş Sistemleri Geliştirecek

Rusya, Suriye ordusunun teslim ettiği ABD yapımı Tomahawk füzeleri üzerinde yaptığı çalışmalarda ettiği veriler doğrultusunda, 3 yıl içinde yeni elektronik savaş sistemleri geliştirecek.

Rus Radyoelektronik Teknolojiler şirketinin (KRET) Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Miheyev,Suriye'den Rusya'ya getirilen ABD yapımı Tomahawk füzeleri üzerinde yapılan çalışmalarda edinilen veriler doğrultusunda, 3 yıl içinde yeni Rus elektronik savaş sistemlerinin geliştirileceğini açıkladı.

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SURİYE ORDUSU, PATLAMAMIŞ TOMAHAWK FÜZELERİNİ RUSYA'YA VERMİŞTİ

Suriye ordusu, ABD,İngiltere  ve Fransa'nın 14 Nisan'da yaptığı saldırının ardından 2 adet patlamamış Tomahawk füzesi bulmuş ve bu füzeleri Rusya'ya teslim etmişti.

YENİ SAVAŞ SİSTEMLERİ ÜRETİLECEK

Füzeler üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda yeni elektronik savaş sistemleri üretileceğini ifade eden Miheyev "Yapılan füze saldırısı çerçevesinde, yeni çalışmalara yönelik teknik görevler için hazırlanılıyor. Çalışmalarda yeni elektronik savaş sistemleri protoripleri üretmemizde kullanılabilecek tüm veriler göz önünde bulundurulacak" dedi.

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