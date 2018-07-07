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Rusya ABD mallarına uyguladığı vergileri yükseltti

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD'den ithal edilen bazı malların gümrük vergilerini yüzde 25-40 arasında artıran bir düzenlemeyi bugün onayladı.

Rusya ABD mallarına uyguladığı vergileri yükseltti

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD'den ithal edilen bazı malların gümrük vergilerini yüzde 25-40 arasında artıran bir düzenlemeyi bugün onayladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:42
Rusya ABD mallarına uyguladığı vergileri yükseltti

Rusya ABD mallarına uyguladığı vergileri yükseltti

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD'den ithal edilen bazı malların gümrük vergilerini yüzde 25-40 arasında artıran bir düzenlemeyi bugün onayladı.

Rus Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'nin gümrük vergileri konusundaki tavrına yanıt olarak artırılan gümrük vergileri fiber optik, yol inşaatı, petrol ve doğalgaz sektörü, metal işleme ve madencilik alanlarında kullanılan bazı ekipmanlara uygulanacak.

ABD mayıs ayında Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden ithal çelik ve aluminyuma gümrük vergisi getirmişti.

Açıklamaya göre Ekonomi Bakanı Maxim Oreshkin, Rusya'da eş değeri imal edilebilen mallardan gümrük vergisi alınacağını söyledi.

Oreshkin, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerinin Rus ihracatçılarını 537,6 milyon dolar zarara uğratacağını ancak Rusya'nın uygulayacağı daha yüksek ithalat vergileriyle bu zararın 87,6 milyon dolarını telafi edeceğini belirtti.

Bakan, Rusya'nın ABD'nin gümrük vergisi uygulamalarının telafisi için başka önlemler alma hakkının olduğunu söyledi.

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