FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Ruslar İlk Elektromanyetik Silahı Test Etti

Rus mühendisler, elektromanyetik ateşleme mekanizması sayesinde her türlü zırhı delebilecek hıza ulaşabilen yeni bir silahı başarıyla test ettiklerini bildirdi.

Ruslar İlk Elektromanyetik Silahı Test Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

PATLAYICI VE İTİCİ MEKANİZMALAR YERİNE ELEKTROMANYETİK GÜÇ BİRİKİMİYLE TETİKLENEN SİLAH, SANİYEDE 3 KİLOMETRE HIZLA MERMİ FIRLATABİLİYOR

Ankara, 25 Ocak 17 : Rus mühendisler, elektromanyetik ateşleme mekanizması sayesinde her türlü zırhı delebilecek hıza ulaşabilen yeni bir silahı başarıyla test ettiklerini bildirdi.

Başkent Moskova yakınındaki Shatura Enstitüsünün yüksek basınç araştırma birimi mühendisleri, patlayıcı ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik güç birikimiyle ateşleme yapan yeni bir silahın testini tamamladıklarını açıkladı. 

Yeni teknoloji silah, namlusunun içinde her iki tarafında elektromanyetik güç üreticileri olan bir kızakla ateşleme yapıyor. 

Uzmanlar, test ettikleri silahtan çıkan merminin saniyede 3 kilometre hıza ulaştığını belirtirken, yayınladıkları videoda silahtan ateşlenen 15 gramlık plastik silindirin santimetrelerce kalınlıktaki alüminyum plakayı deldiği görülüyor. 

Normalde konvansiyonel silahlarda mermi çıkış hızı, merminin kalibresine, silahın namlu çapına ve içindeki yiv setlerine bağlı olarak saniyede 330 metre ile bin 800 metre arasında değişiyor..

Elektromanyetik silahın yüksek enerji fiziği çalışmalarında yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Enstitü Direktörü AlekseyŞurpov, "Artık saniyede 4,5 kilometre hıza ulaşabilecek düzenekler yapabileceğiz." ifadesini kullandı. 

Amerikalılar ise aynı teknolojiyi daha büyük ebatlı top türevi silahlara uygulamak üzere çalışmalar yürütüyor. ABD Savunma Bakanlığı, 20 kilogramlık mermiler fırlatan elektromanyetik ateşlemeli bir topun denizdeki ilk denemelerinin bu yıl ve gelecek yıl içinde yapılacağını açıklamıştı. 

(AA/AK/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Bilim Adamları Işığı Üç Boyutlu Yansıtabilen Nano-malzeme Geliştirdi Bilim Adamları Işığı Üç Boyutlu Yansıtabilen...
İklim Değişikliğinin Etkileri 2100'e Kadar İki Katına Çıkabilir İklim Değişikliğinin Etkileri 2100'e Kadar İki...
Belçika'da Yabancı Savaşçı Operasyonu Belçika'da Yabancı Savaşçı Operasyonu
Avustralya'da Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Yolda Avustralya'da Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Yolda
Ab'den İsrail’in Konut Kararına Tepki Ab'den İsrail’in Konut Kararına Tepki
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların Astana görüşmeleriyle...

Haberi Oku