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Rus Uçakları Halep'te Ateşkesi İhlal Ediyor

Suriye'de kısmi ve geçici ateşkes anlaşmasını ihlal eden Rus savaş uçaklarının Halep'in batısında Cemiyet el-Hadi köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 10 sivilin öldüğü bildirildi.

Rus Uçakları Halep'te Ateşkesi İhlal Ediyor

Suriye'de kısmi ve geçici ateşkes anlaşmasını ihlal eden Rus savaş uçaklarının Halep'in batısında Cemiyet el-Hadi köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 10 sivilin öldüğü bildirildi.

28 Şubat 2016 Pazar 15:12
Rus Uçakları Halep'te Ateşkesi İhlal Ediyor
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SURİYE'DE KISMİ VE GEÇİCİ ATEŞKES ANLAŞMASINI İHLAL EDEN RUS SAVAŞ UÇAKLARININ, HALEP'İN BATISINDAKİ CEMİYET EL-HADİ KÖYÜNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRI SONUCU 10 SİVİL ÖLDÜ

Halep, 28 Şubat 16 : Suriye'de kısmi ve geçici ateşkes anlaşmasını ihlal eden Rus savaş uçaklarının Halep'in batısında Cemiyet el-Hadi köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 10 sivilin öldüğü bildirildi.

AA muhabirinin Halep'teki sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının Halep'in batısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Cemiyet el-Hadi köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 10 sivil yaşamını yitirdi.

Rus jetlerinin Halep'te Özgür Suriye ordusuna bağlı ılımlı muhaliflerin denetimindeki Anadan ilçesi, Kafr Hamra bölgesi, Kaptan el-Cebel beldesi, Babis köyüne sabah saatlerinde saldırdığına değinen yetkililer, Rus hava saldırılarında çok sayıda yerleşim yerinde hasarın meydana geldiğini dile getirdi.

Bu arada yerel aktivistler, Rus uçakları ile güçlerinin Halep, İdlib, Hama, Humus ve Dera'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırarak, kısmi ve geçici ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

ABD ve Rusya önceki gün yaptıkları ortak açıklamada, "çatışmaların durdurulmasının 27 Şubat 2016 tarihinde 00.00’dan itibaren başlaması" konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Uluslararası camia, ateşkes sağlanmasının Rusya'nın hava saldırılarını durdurmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, “Bakan Carter, Ruslar’ın anlaşmaya uyup uymadığını bekleyip görecek. Ancak belli miktar şüphe var” ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron da ABD Başkanı Barack Obama ile telefonla görüşerek, "Rusya’nın ve Suriye rejiminin ılımlı muhaliflere ve sivil halka yönelik hava saldırılarını sona erdirmeleri konusunu yakından takip edeceklerini" bildirmişti.

(AA/ID/SEL)

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