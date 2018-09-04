Rus Savaş Uçaklarından İdlib\'e Hava Saldırısı



İdlib, 4 Eylül 18 (.): Suriye\'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçakları çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vuruyor.



AA muhabirin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib\'in batısı ve Hama ilinin kuzeyine saldırı düzenledi.



Kaynaklar, saldırılarda Rus savaş uçaklarının, İdlib\'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye ve Hama\'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşim yerleşimlerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurduğunu aktardı.



Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.



Savaş uçaklarının saldırıları devam ederken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi yok.



Suriye\'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017\'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.



(AA/FEZ)

