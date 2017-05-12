Rus Milyarder Boşandığı Eşine 453 Milyon Sterlin Ödedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da görülen boşanma davasında mahkeme, Rus milyarderin boşandığı eşine 453 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 90 milyon lira) ödemesine karar verdi.

Ankara, 12 Mayıs 17 : İngiltere'nin başkenti Londra'da görülen boşanma davasında mahkeme, Rus milyarderin boşandığı eşine 453 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 90 milyon lira) ödemesine karar verdi.

BBC'nin haberine göre, davada, eski bir petrol ve doğalgaz tüccarı olduğu ifade edilen 61 yaşındaki Rus milyarderin 41 yaşındaki eşinin, "edinilmiş mal paylaşımı" maddesi çerçevesinde boşanma sonrası "evlilikte elde edilen varlıkların" yüzde 41'ine sahip olmasına karar verildi.

Eşe ödenmesi kararlaştırılan miktar, bugüne kadar İngiltere'de bir boşanma davasında hükme bağlanan en yüksek meblağ oldu.

Çiftin Moskova'da tanışıp evlendiği, daha sonra İngiltere'ye taşınıp Surrey'e yerleştiği ifade edildi.

Rus iş adamının dava sırasında kendisinin aile servetinin oluşumuna "özel bir katkısı olduğunu" savunduğu ancak yargıcın "çiftin aile varlığına eşit katkı sunduğu" hükmünü verdiği kaydedildi.

Mahkeme, Kafkasya asıllı Rus milyarderin ve Doğu Avrupalı eski eşinin kimliklerinin açıklanmasına yasak getirdi.

İngiltere'de 2014 yılında İngiliz yatırımcı Chris Hohn'un, eski eşi Jamie Cooper'a ödediği 330 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,5 milyar lira) boşanma bedeli ülkede o güne kadar ödenen en yüksek miktar olmuştu.

Dünyada da ABD vatandaşı Fransız asıllı iş adamı Alec Wildenstein'ın 1999 yılında eşi Jocelyn Wildenstein'a ödediği 3,8 milyar dolar, medya patronu Ruppert Murdoch'ın 31 yıllık eşi Anna Murdoch'a boşanırken ödediği 1,7 milyar dolar bugüne dek ödenen en büyük boşanma bedelleri olarak kayıtlara geçmişti.

(AA/RU/ŞEB)