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04 Temmuz 2017 Salı 13:32

Rus Gazı 2019 Sonunda Çin'e Ulaşacak

Rusya'dan Çin'e doğalgaz götürecek Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında ilk gaz akışının Aralık 2019'da başlayacağı bildirildi.

Rus Gazı 2019 Sonunda Çin'e Ulaşacak
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GAZPROM VE ÇİN ULUSAL PETROL ŞİRKETİ ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMAYA GÖRE 2019 SONUNDA RUS GAZI ÇİN'E ULAŞACAK

Moskova, 4 Temmuz 17 : Rusya'dan Çin'e doğalgaz götürecek Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında ilk gaz akışının Aralık 2019'da başlayacağı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, 2014'te Çin Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Wang Yilin ile Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller arasında imzalanan anlaşmaya ek yeni bir anlaşmanın daha imza altına alındığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinpingin de imza törenine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı projesiyle Aralık 2019'da Rus gazı Çin'e ulaşacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Miller, Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'nın inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ve planlanan takvim çerçevesinde Rus gazının Çin'e ulaştırılacağını belirtti.

Söz konusu boru hattı sayesinde 30 yıl boyunca Rusya'nın doğusundan Çin'e 38 milyar metreküp doğalgaz götürülmesi planlanıyor.

(AA/DOĞ/GÜL)

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