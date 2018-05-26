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Rus Uzman: Diğer Ülkelerin Askerleri Gay Barlarda Otururken Türk Ordusu Savaşıyor!

Rus uzman Korotçenko, Türk ordusu için, "NATO'nun Avrupa üyesi ülkelerinin askerlerinin yaptığı gibi gay barlarda oturmuyor, gerçekten savaşıyor." dedi.

Rus Uzman: Diğer Ülkelerin Askerleri Gay Barlarda Otururken Türk Ordusu Savaşıyor!

Rus uzman Korotçenko, Türk ordusu için, "NATO'nun Avrupa üyesi ülkelerinin askerlerinin yaptığı gibi gay barlarda oturmuyor, gerçekten savaşıyor." dedi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 21:35
Rus Uzman: Diğer Ülkelerin Askerleri Gay Barlarda Otururken Türk Ordusu Savaşıyor!

Rus Uzman: Diğer Ülkelerin Askerleri Gay Barlarda Otururken Türk Ordusu Savaşıyor!

Rus uzman Korotçenko, Türk ordusu için, "NATO'nun Avrupa üyesi ülkelerinin askerlerinin yaptığı gibi gay barlarda oturmuyor, gerçekten savaşıyor." dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'un, ABD'nin  F-35 kararıyla ilgili sözlerini değerlendiren Rus uzman Korotçenko, Türk ordusu için "NATO'nun Avrupa üyesi ülkelerinin askerlerinin yaptığı gibi 'gay barlarda' oturmuyor, gerçekten savaşıyor.'' dedi.

''DİĞER ÜLKELERİN ASKERLERİ GAY BARLARDA OTURURKEN TÜRK ASKERİ SAVAŞIYOR''

Rus uzman Korotçenko, ABD'nin Türkiye'ye yönelik kullandığı söylemin ültimatoma benzediğini belirtti.Natsionalnaya Oborona (Ulusal savunma) dergisinin baş editörü İgor Logarİ Korotçenko "Bu askeri ve politik bir ültimatom. Türkiye'yle böyle konuşmak doğru değil. NATO'nun en büyük ülkesi. NATO sistemi içinde en iyi ordulardan biri. Üstelik bu ordu, NATO'nun Avrupa üyesi ülkelerinin askerlerinin yaptığı gibi 'gay barlarda' oturmuyor, gerçekten savaşıyor. Eğer ABD Türkiye'ye böyle davranıyorsa kusura bakmasınlar. Türkiye kapıyı çarpabilir" dedi.

''WASHİNTON VEANKARA TEMASLARININN DONDURULMASI RİSK''

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Başlıca riskinWashinton ve Ankara  arasındaki askeri ve teknik temasların dondurulması olduğunu söyleyen Rus uzman, ABD'nin, hava kuvvetlerini yeniden silahlandırmayı planlayan Türkiye'yi F-35 anlaşmasını iptal etmekle suçladığını işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

''TÜRKİYE İLERUSYA'NIN GENİŞ KAPSAMLI İŞBİRLİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇAR''

"Bu durumda, eğer Türkiye karşı bu tür tedbirler uygulanırsa sanırım Ankara'nın,Rusya'yla geniş kapsamlı işbirliği için önü tamamen açılacak. Buna, Türkiye'ye Rus yapımı 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının sevki de dahil, hatta bu uçaklar kısmen Türkiye topraklarında üretilebilir. Bu, Ankara'nın ABD'nin baskısına olası yanıtlardan biri olabilir. Su-57, tıpkı S-400 hava savunma sistemlerinde olduğu gibi, NATO standartlarını karşılayan ve NATO'nun diğer sistemleriyle tam uyum içinde çalışan tanımlama sistemi ile donatılabiliyor. Bu konuda hiçbir sorun yok."

"ŞANTAJ, TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ BİR ÜLKEYE KARŞI ÇALIŞMAZ"

ABD'nin diktesine karşılık vermek için Türkiye'nin elinde çok daha sert araçların da olduğunu vurgulayan Korotçenko, "Misal, NATO'nun askeri kanadından çıkmak ve sadece politik üyeliği sürdürmek, ulusal silahlı kuvvetlerini NATO komuta yapılarının yönetimi altından çıkarmak" ifadelerini kullandı. Korotçenko, "Zayıf bir ülkeye karşı işe yarayan bir şantaj, Türkiye gibi güçlü bir ülkeye karşı çalışmaz. Türkiye'nin boynunu bükemezler" dedi.

''ERDOĞAN SALDIRILARA KARŞI HAVA SAHASINI KAPATABİLCEK''

"Bir önemli nokta daha var" diyen Rus uzman, "Erdoğan, hava sahası kontrolü konusunda ulusal bağımsızlığa sahip olması gerektiğini çok iyi biliyor. Eğer bir darbe girişimi daha tekrarlanırsa Erdoğan, Türkiye'nin içinden ve dışından her türlü düşmanca eyleme karşı hava sahasını tamamen kapatabilecek" diye ekledi.

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