Rus Uçaklarının, İdlib'in Sarmada Beldesinde Yerleşim Yerine Düzenlediği Hava Saldırısı Sonucu 7 Kişi Öldü, 12 Kişi Yaralandı

Rus uçaklarının, İdlib vilayetinin kuzeyindeki Sarmada beldesinde yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısı sonucu aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sarmada beldesindeki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçakları, İdlib'in kuzeydoğusundaki Türkiye sınırına yakın beldede yerleşim bölgelerine 4 hava saldırısı düzenledi.

Bombardıman sonucu aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı ifade edilirken bazı bölgelerin yerle bir olduğu, bazılarının da büyük hasar gördüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Eylül'de Suriye topraklarındaki terör örgütü DAEŞ hedeflerine yönelik hava operasyonları başlattığını duyurmuştu ancak Rus uçakları daha çok Humus, Hama, İdlib ve Halep'te ılımlı muhaliflere ait karargah ve eğitim kamplarıyla sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.