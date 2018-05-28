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Rus uçakları, İsrail F16'larını engelledi

Rus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Lübnan hava sahasında İsrail uçaklarını engellediği bildirildi.

Rus uçakları, İsrail F16'larını engelledi

Rus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Lübnan hava sahasında İsrail uçaklarını engellediği bildirildi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 20:21
Rus uçakları, İsrail F16'larını engelledi

Rus uçakları, İsrail F16'larını engelledi

Rus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Lübnan hava sahasında İsrail uçaklarını engellediği bildirildi.

Rus Hava Kuvvetlerine bağlı SU-34 tipi uçakların,Lübnan hava sahasında İsrail’e ait 2 adet F-16’yı engellediği bildirildi.

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Sabah saatlerindeki olayın, Lübnan’ın Trablusşamkenti semalarında yaşandığı kaydedildi. İsrail ve Rusya’dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Al Masdar internet sitesi, Rus uçaklarının aylar sonra Lübnan hava sahasına girdiğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
RusUçakİsrail
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