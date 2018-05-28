Rus uçakları, İsrail F16'larını engelledi
Rus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Lübnan hava sahasında İsrail uçaklarını engellediği bildirildi.
Rus Hava Kuvvetlerine bağlı SU-34 tipi uçakların,Lübnan hava sahasında İsrail’e ait 2 adet F-16’yı engellediği bildirildi.
Sabah saatlerindeki olayın, Lübnan’ın Trablusşamkenti semalarında yaşandığı kaydedildi. İsrail ve Rusya’dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Al Masdar internet sitesi, Rus uçaklarının aylar sonra Lübnan hava sahasına girdiğini yazdı.