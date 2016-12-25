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25 Aralık 2016 Pazar 13:10

Rus Uçağı Neden Düştü?

Rus Uçağı Neden Düştü?
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Rus Uçağı Neden Düştü?
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak, havalandıktan kısa süre sonra düştü. Düşen uçakta 'Saldırı olabilir mi?' şüphesi üzerinde durulurken, Rus basını teknik arıza yaşandığı bilgisini paylaştı.



Moskova'dan havalandıktan sonra Soçi'de yakıt ikmalinin ardından kısa süre sonra düşen Rus uçağının düşme sebebi araştırılıyor. Yaşanan olay sonrası 'Uçak neden düştü' sorusu gündeme geldi. Rus basını ve Moskova'da ilk değerlendirmeler teknik arıza yaşandığı yönünde. Pilotun deneyimli bir pilot olduğu bilgisi veriliyor. Uçağın neden düştüğü teknik inceleme ve soruşturma ile belli olacak.

TEKNİK SIKINTI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Soçi'den Lazkiye'deki Rus üssüne giden TU-154 tipi uçağın 8 mürettebat ve 84 yolcuyla düşmesinin ardından uçağın neden düştüğü sorusuna yanıt aranıyor. Rusya lideri Putin, Başbakan Medvedev'e uçak kazasının soruşturulması için devlet komisyonu kurulması talimatı verdi. Uçağın düşmesinin ardından akıllara 'Saldırı olabilir mi?' şüphesi gelmişti. Ancak Rus basınına yansıyan ilk bilgilerde teknik sıkıntı yaşandığı ihtimali ağır basıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rus Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın Karadeniz'e düşmesinin ardından soruşturma başlattı. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanların belgeleri ve TU-154'ün Suriye'ye uçmasına izin veren kişilerin incelendiğini kaydetti.

KALKIŞTA KAZA İHTİMALİ

Uçağın muhtemelen kalkışta kaza yaptığını ifade eden yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının düşük ihtimal olduğu bilgisini paylaşıyor.

PUTİN TALİMAT VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev'e uçak kazasının soruşturulmasına yönelik devlet komisyonu kurma ve komisyona başkanlık etme talimatı verdi.

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