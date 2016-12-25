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25 Aralık 2016 Pazar 08:02

Rus Uçağı Karadeniz Üzerinde Düştü... Uçakta Kızılordu Korosu Da Vardı

Rus Uçağı Karadeniz Üzerinde Düştü... Uçakta Kızılordu Korosu Da Vardı
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SAVUNMA BAKANLIĞINA AİT, 91 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAĞIN KARADENİZ ÜZERİNDE DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ

KARADENİZ'DE UÇAĞA AİT PARÇALAR BULUNDU

 Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.

Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

KARADENİZ'DE UÇAĞA AİT PARÇALAR BULUNDU

Bu arada Rus uçağına ait parçaların kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Soçi kıyılarına 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kıyıya 5 kilometre uzaklıkta yağ izlerine, 1,5 kilometre mesafede ise uçağa ait parçaların tespit edildiğini açıkladı. Yolculara ait eşyaların da bulunduğu kaydedildi.

Uçakta, Rus askerler ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin yanı sıra dokuz gazeteci bulunuyordu.

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