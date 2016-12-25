Rus Uçağı Karadeniz Üzerinde Düştü... Uçakta Kızılordu Korosu Da Vardı

Uçakta, Rus askerler ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin yanı sıra dokuz gazeteci bulunuyordu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kıyıya 5 kilometre uzaklıkta yağ izlerine, 1,5 kilometre mesafede ise uçağa ait parçaların tespit edildiğini açıkladı. Yolculara ait eşyaların da bulunduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Soçi kıyılarına 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandı.

Bu arada Rus uçağına ait parçaların kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.