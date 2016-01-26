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Rus Savaş Uçaklarının, İdlib'in Eriha İlçesinde Pazar Yerine Düzenlediği Saldırıda 9 Kişi Öldü, 12 Kişi Yaralandı

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine bağlı Eriha ilçesinde pazar yerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus Savaş Uçaklarının, İdlib'in Eriha İlçesinde Pazar Yerine Düzenlediği Saldırıda 9 Kişi Öldü, 12 Kişi Yaralandı

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine bağlı Eriha ilçesinde pazar yerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

26 Ocak 2016 Salı 16:03
Rus Savaş Uçaklarının, İdlib'in Eriha İlçesinde Pazar Yerine Düzenlediği Saldırıda 9 Kişi Öldü, 12 Kişi Yaralandı
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 Rus ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine bağlı Eriha ilçesinde pazar yerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin Eriha'daki sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Rus jetleri İdlib'in güneybatısındaki muhaliflerin kontrolünde yer alan Eriha ilçesinde pazar yerine saldırdı, olayda biri kadın 9 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Rusların pazar yerine gerçekleştirdiği saldırıda yaralananların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden yetkililer, saldırı bölgesinde büyük hasarın meydana geldiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Eylül'de Suriye topraklarındaki terör örgütü DAEŞ hedeflerine yönelik hava operasyonları başlattığını duyurmuştu ancak Rus uçakları daha çok Humus, Hama, İdlib ve Halep'te ılımlı muhaliflere ait karargâh ve eğitim kamplarıyla sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor.

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