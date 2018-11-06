banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
211.697
DOLAR
5.3302
STERLİN
6.9696
EURO
6.0886
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Jeneratör çaldı, sattı, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
6 AY HAPİS YATACAK
Toplam 46 ay hapis cezası
TOPLAM 46 AY HAPİS CEZASI
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa'da uyuşturucu
Kapat

Rus savaş uçağı, Karadeniz'de “güvenli önleme” yaptı

Rus savaş uçağı, Karadeniz'de “güvenli önleme” yaptı

06 Kasım 2018 Salı 08:29
Rus savaş uçağı, Karadeniz'de “güvenli önleme” yaptı

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: "SAVAŞ UÇAĞI (SU-27) MÜRETTEBATI, AMERİKAN UÇAĞININ RUS HAVA SAHASI SINIRINI İHLAL ETMESİNİ ENGELLEYEREK GEREKEN TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE UYGUN BİÇİMDE ONA EŞLİK ETTİ"
 

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Rus sınırlarına doğru uçan ABD ordusuna ait keşif uçağına Su-27 avcı savaş uçağı ile "güvenli bir şekilde önleme" yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde 5 Kasım'da saat 10.00 civarında Karadeniz uluslararası hava sahasında Rus sınırına doğru uçan menşei belirsiz bir hedefin belirlendiği kaydedildi.

Verilen alarm üzerine en yakın bölgeden Rus hava kuvvetlerine ait Su-27 avcı savaş uçağının kalktığı aktarılan açıklamada, Su-27'nin ABD ordusuna ait EP-3 keşif uçağına güvenli bir şekilde yaklaştığı ve uçağı tanımladığı belirtildi.  

"Savaş uçağı mürettebatı, Amerikan uçağının Rus hava sahası sınırını ihlal etmesini engelleyerek gereken tüm güvenlik önlemlerine uygun biçimde ona eşlik etti." denilen açıklamada, Amerikan ordusuna ait keşif uçağının rotasını değiştirdikten sonra Su-27'nin hava üssüne geri döndüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus hava kuvvetlerine bağlı Su-27 savaş uçağının ABD ordusuna ait EP-3 keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 06.11.2018 11:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerika ara seçim için sandık başına gidiyor
Amerika ara seçim için sandık başına gidiyor
İsrail'den Körfez Ülkelerine Demiryolu Projesi Planı
İsrail'den Körfez Ülkelerine Demiryolu Projesi Planı
Küresel Piyasalar, Abd Seçimlerine Odaklandı
Küresel Piyasalar, Abd Seçimlerine Odaklandı
Venezuela Savunma Bakanı Lopez: “saldırıyı, Kolombiyalı Paramiliter Gruplar Yaptı”
Venezuela Savunma Bakanı Lopez: “saldırıyı, Kolombiyalı Paramiliter Gruplar Yaptı”
Yeni Kaledonya'da Gerginlik
Yeni Kaledonya'da Gerginlik
Tunus'ta Kabine Revizyonu
Tunus'ta Kabine Revizyonu "krizi"
Gürcistan'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem
Gürcistan'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 ölü
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 ölü
Kolombiya'da havalimanında 531 kilogram kokain ele geçirildi
Kolombiya'da havalimanında 531 kilogram kokain ele geçirildi
Cezayir'de Eski Generaller
Cezayir'de Eski Generaller "geçici" Olarak Serbest Kaldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim