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Rus öğrenci kan bağışı kampanyası düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencisi Elena Gnedova, kanserli çocuklar...

Rus öğrenci kan bağışı kampanyası düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencisi Elena Gnedova, kanserli çocuklar...

28 Ekim 2011 Cuma 14:12
Rus öğrenci kan bağışı kampanyası düzenleyecek
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencisi Elena Gnedova, kanserli çocuklar ve kan ihtiyacı olan yeni doğum yapmış kadınlar yararına kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğrencisi Elena Gnedova, kanserli çocuklar ve kan ihtiyacı olan yeni doğum yapmış kadınlar yararına kan bağışı kampanyası düzenleyecek. Rus öğrenci Gnedova’nın “Bir Damla, Bir Hayat” sloganıyla düzenleyeceği, özellikle DAÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin katılımının beklendiği kampanya 1-4 Kasım tarihleri arasında 10.00-17.00 saatleri arasında DAÜ Atatürk Meydanı’nda yer alacak.

Kampanya, Gazimağusa Devlet Hastanesi personel ve teçhizat yardımıyla gerçekleştirilecek. Gnedova, kan bağışı organizasyonunun kamuya açık olacağını ve halkın da kampanyaya katılarak kan bağışı yapabileceğini ifade etti. Kampanya sırasında bir de kısa film çekmeyi amaçladığını dile getiren Gnedova, kan bağışı kampanyası ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladığını ifade etti.

Son Güncelleme: 28.10.2011 14:12
Anahtar Kelimeler:
BağışRusDaüöğrenciKan
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