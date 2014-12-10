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Rus Milyarder, Nobel Madalyasını, Sahibine Geri Vermek İçin Satın Almış

Rus milyarder Alisher Usmanov, 86 yaşındaki ABD'li bilim adamı James Watson'ın açık artırmaya çıkardığı Nobel madalyasını sahibine geri vermek için satın aldığını açıkladı.

Rus Milyarder, Nobel Madalyasını, Sahibine Geri Vermek İçin Satın Almış

Rus milyarder Alisher Usmanov, 86 yaşındaki ABD'li bilim adamı James Watson'ın açık artırmaya çıkardığı Nobel madalyasını sahibine geri vermek için satın aldığını açıkladı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 10:28
Rus Milyarder, Nobel Madalyasını, Sahibine Geri Vermek İçin Satın Almış
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 Rus milyarder Alisher Usmanov, 86 yaşındaki ABD'li bilim adamı James Watson'ın açık artırmaya çıkardığı Nobel madalyasını sahibine geri vermek için satın aldığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Usmanov, geçen hafta Christie's müzayede evinin yaptığı açık artırmaya telefonla katılarak madalyayı 4,8 milyon dolara satın alan kişinin kendisi olduğunu ve madalyayı "onu hak eden" Watson'a iade etmek istediğini söyledi.

Çelik ve telekom sektörlerinde şirketleri bulunan Usmanov, ABD'li bilim adamının Nobel madalyasını satmak zorunda kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Usmanov, "James Watson, insanlık tarihinde en önemli biyologlardan biridir ve DNA yapısının keşfi için verilen ödül ona aittir" dedi.

ABD'li bilim adamı James Watson, DNA yapısının keşfi sayesinde 1962 yılında Nobel tıp ödülünü kazanmıştı. Madalya, hayattaki sahibi tarafından açık artırmaya çıkarılan ilk Nobel ödülü olmuştu. Aynı yıl Watson ile Maurice Wilkins ve Francis Crick de Nobel madalyası kazanmıştı.

James Watson, madalyadan elde edeceği kazancı vakıflara ve bilimsel araştırmaya bağışlayacağını açıklamıştı.

Forbes dergisine göre, 15,8 milyar dolar servete sahip Alisher Usmanov, Arsenal futbol kulübünün de en büyük hissedarı.

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