Rus Güzelin Belden Aşağısı Şaşırttı!

Rus fitness güzeli Natascha Encinosa, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ilgi odağı oldu.İncecik beli, basenleri ve kalın kaslı bacaklara sahip olan genç kız adeta dövüşçüleri andırıyor.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Rus güzel, Instagram'da binlerce takipçiye sahip.İşte Rus güzelin bazı paylaşımları;

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