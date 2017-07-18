Rus Güzelin Belden Aşağısı Şaşırttı!

İncecik beli, basenleri ve kalın kaslı bacakları ile görenleri şaşkına uğratan Rus fitness güzeli Natascha Encinosa, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Rus fitness güzeli Natascha Encinosa, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ilgi odağı oldu.
DÖVÜŞÇÜLERİ ANDIRIYOR
İncecik beli, basenleri ve kalın kaslı bacaklara sahip olan genç kız adeta dövüşçüleri andırıyor.
BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Rus güzel, Instagram'da binlerce takipçiye sahip.
İşte Rus güzelin bazı paylaşımları;