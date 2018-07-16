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“Rus Gazı Avrupa İçin Büyük Önem Taşıyor“

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach, Rus gazının Avrupa enerji piyasasının istikrarının korunması açısından hayati önem taşıdığını belirterek,

“Rus Gazı Avrupa İçin Büyük Önem Taşıyor“

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach, Rus gazının Avrupa enerji piyasasının istikrarının korunması açısından hayati önem taşıdığını belirterek,

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:07
“Rus Gazı Avrupa İçin Büyük Önem Taşıyor“

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach, Rus gazının Avrupa enerji piyasasının istikrarının korunması açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "ABD'nin Rus gazına karşı atacağı adımlar, Avrupa ve ABD arasında doğalgaz savaşına neden olur. Böyle bir durumda Avrupa’nın enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması tehlikeye girecektir." dedi.

Grivach, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile yürüttüğü doğalgaz ticareti nedeniyle Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olmakla suçlamasını ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik eleştirilerini AA muhabirine değerlendirdi.

ABD'nin Avrupa'ya karşı herhangi bir ekonomik yaptırım uygulamasının mümkün görünmediğini ifade eden Grivach, "Bu durum ABD'nin Avrupalı müttefikleriyle arasını daha da açacaktır. ABD, Avrupa'ya ve batılı şirketlere bu yüzden yaptırım uygulamaya korkuyor. Bu nedenle ABD siyasi baskı uyguluyor. Avrupa, enerji ve ekonomi politikalarını kendi başına yönetme kabiliyetiyle ilgili bir sınavdan geçiyor. Bence haklarını koruyacaklardır." diye konuştu.

Grivach, Rus gazının Avrupa pazarının istikrarının korunması için büyük önem taşıdığına işaret ederek, "ABD'nin Rus gazına karşı atacağı adımlar, Avrupa ve ABD arasında doğalgaz savaşına neden olur. Böyle bir durumda Avrupa'nın enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması tehlikeye girecektir." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA DİRENECEKTİR"

Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi Bölümü Başkanı Marcel Salikhov da ABD Başkanı Trump'ın Almanya'ya ve Kuzey Akım 2 projesine yönelik eleştirilerini garip bulduğunu söyledi.

Salikhov, ABD'nin kendi sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) için lobi yapmasının mantıklı bulunabileceğini belirterek, “Ancak gerçek şu ki, ABD LNG'si Avrupa için son derece düşük hacimlerde bulunan bir doğalgaz kaynağı. Örneğin Avrupa geçen yıl ABD'den 2 milyar metreküp doğalgaz ithal ederken, Rusya'dan 140 milyar metreküp ithal etti. Yeni projelere hayata geçirilmesiyle bile ABD LNG'si Rus ve Norveç gazının yerini dolduramaz." dedi.

Avrupa'nın, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik desteğinin anlaşılabilir olduğunu savunan Salikhov, "Kuzey Akım 2'de finansmanın büyük bölümü Gazprom tarafından karşılanıyor ve Avrupalı ortakların riski minimum. Bu nedenle Avrupa açısından göreceli olarak bir ucuz proje ve enerji güvenliğini de artırıyor." diye konuştu

Salikhov, Gazprom'un fiyatlandırma üzerindeki gücünü kısıtlamak için Avrupa'nın spot piyasadan gaz alabileceğini anımsatarak, "Avrupa pazarına yönelik bir doğalgaz savaşı yaşanacağını düşünmüyorum. Zaten farklı doğalgaz tedarikçileri arasında bir rekabet var ve Avrupa kendisi için en ekonomik kaynaktan doğalgaz alıyor. Avrupa, kendi çıkarına olmayan açık bir lobi faaliyetine karşı direnecektir. Kuzey Akım 2 projesinin devam edeceğini ve Avrupa’nın çıkarlarını koruyacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KREMLİN'DEN ABD'YE LOBİ SUÇLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok yakışıksız" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da Trump'ın söz konusu açıklamalarını eleştirerek, ABD'yi, kendi LNG'sini satabilmek için Avrupa'ya baskı yapmakla suçlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından, "ABD Başkanı Donald Trump iyi bir iş adamı ve Avrupa pazarına Amerikan gazının tedarikini teşvik ediyor. Ancak Kuzey Akım 2 projesinin hayata geçmesi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor. ABD, Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom, Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

(AA/ID/SEL)

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Son Güncelleme: 16.07.2018 13:11
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