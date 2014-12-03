Rus Ekonomisinde Yüzde 0,8 Küçülme Bekleniyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Vedev, Rusya ekonomisinde gelecek yıl yüzde 0,8 küçülme beklediğini söyledi.

Vedev, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, gelecek yıl için petrol fiyatı beklentilerini 100 dolardan 80 dolara çektiklerini bildirdi. Vedev, buna bağlı olarak dolar/ruble paritesinin 49 seviyesinden işlem görmesini beklediklerini ifade etti.

Rus ekonomisindeki gerilemenin sadece petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olmadığını kaydeden Vedev, jeopolitik bazı faktörerin de etkili olduğunu belirterek yaptırımlara işaret etti.

Vedev'in verdiği bilgiye göre Rusya'da 2015 yılında enflasyonun yüzde 7,5 seviyesinde olması bekleniyor.

Kırım'ın Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek Rusya'ya bağlanması ve Ukrayna'daki tutumu nedeniyle Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya'da, dolar ve avro küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesine bağlı olarak rekor seviyelere yükselmişti.