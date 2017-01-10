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10 Ocak 2017 Salı 06:55

RUS DİPLOMAT ÖLÜ BULUNDU

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RUS DİPLOMAT ÖLÜ BULUNDU
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RUS DİPLOMAT ÖLÜ BULUNDU

Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görev yapan bir üst düzey memur evinde ölü olarak bulundu.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, evinde ölü olarak bulunan diplomatın, Rusya’nın Atina Konsolosu Andrei Malanin olduğu bildirildi.

Yunan basın yayın organları, 55 yaşındaki diplomat, pazartesi günü ofisine gelmemesi üzerine büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda, dün akşam saatlerinde Atina’nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairesinde ölü bulunmuştu.

Yunan basın yayın organları, Rus diplomatı aramak için evine giden büyükelçilik görevlilerinin, içeriden cevap alamayınca prosedür gereği polise haber verdiğini, kapı açıldığında ise Malanin’in yerde sır üstü yatar vaziyette bulunduğunu duyurdu. Dairenin kapısının anahtarlarının ise kilidin üzerinde olduğu belirtildi.

Atina Emniyet Müdürlüğünce olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Rus diplomatın patolojik nedenlerden hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtilirken, Malanin'in cesedinin otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli Rus diplomatın ölümünün şüpheli olmadığı bildirildi.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'den Tass haber ajansına yapılan açıklamada, elçiliğin konsolosluk işlerinden sorumlu yetkilisi 55 yaşındaki Andrey Malanin'in dairesinde ölü bulunduğu doğrulanarak, Rus diplomatın "doğal nedenlerden dolayı" hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha önce Yunan basınında yer alan haberlerde, Rus diplomatın, pazartesi gününden bu yana kendisinden haber alınmaması üzerine, büyükelçilik görevlilerince yapılan arama sonucunda Atina’nın merkezinde yer alan İrodu Attiku caddesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairesinde ölü bulunduğunu duyurulmuştu.

Rus diplomatın ölüm nedeninin belirlenmesi için Atina Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.

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RusölüDiplomat
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