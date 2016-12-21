Rus Büyükelçi Karlov'un Silahlı Saldırıda Öldürülmesi

KREMLİN BASIN SÖZCÜSÜ PESKOV:"İKİ ÜLKE LİDERLERİ BUNUN VE BENZER PROVOKASYONLARIN HİÇBİR ŞEKİLDE İLİŞKİLERİMİZDEKİ POZİTİF GELİŞİMİ ETKİLEMEMESİ İÇİN SİYASİ İRADE ORTAYA KOYDULAR. BU OLAY MOSKOVA VE ANKARA'NIN GÜVENLİK DAHİL OLMAK ÜZERE EN HASSAS ALANLARDA YAKIN İŞ BİRLİĞİNE DEVAM ETMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR İTİCİ GÜÇ OLMALI"

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "İki ülke liderleri bu olayın ilişkilerimizi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular." dedi.

Rus Mir-24 kanalına mülakat veren Peskov, saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını ve bunun Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinde benzersiz bir olay olduğunu söyledi.

Peskov, olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü anımsatarak, "İki ülke liderleri, bunun ve benzer provokasyonların hiçbir şekilde ilişkilerimizdeki pozitif gelişimi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular. Bu olay Moskova ve Ankara'nın güvenlik dahil olmak üzere en hassas alanlarda yakın iş birliğine devam etmesi için önemli bir itici güç olmalı." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasında büyük iş birliği projeleri bulunduğunu belirten Peskov, "Türk tarafı bu olayın yaşanmasını istemezdi. Bu nedenle bu saldırı aynı zamanda Türk devletini sırtından vurmaktır." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in olayı öğrendiği anlara ilişkin, "Putin kararlı bir şekilde bu provokasyonu kınadı ve terör saldırısı olarak nitelendirdi. Bu provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade edilmemesi yönünde kararlılığını ortaya koydu. Bu, Putin için duygusal bakımdan oldukça ağır bir haber oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çatışma bölgeleriyle sınırı olduğunu ve son yıllarda Suriye'den ve diğer ülkelerden 2 milyonun üzerinde sığınmacı kabul ettiğini anımsatan Peskov, "Ankara'nın sığınmacı konusundaki beklentilerinin Brüksel tarafından büyük oranda karşılıksız bırakıldığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye bu yükü kendi omuzlarında taşıyor." dedi.